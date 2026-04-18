Chivas quiere dejar atrás la goleada contra Tigres y retomar la victoria 

En la última jornada, las Chivas quieren darle vuelta a la página y regresar a la senda del triunfo, sobre todo, frente a su afición.

Esta noche, el Rebaño recibe al Puebla, en el estadio Akron, y tiene la oportunidad de volver a ganar porque se enfrenta al antepenúltimo lugar de la tabla general. No debería tener problema para sumar de a tres.

A pesar de que ya tiene asegurado su boleto a la Liguilla, el equipo de Gabriel Milito todavía tiene la posibilidad de quedar en lo más alto de la clasificación, pero no puede dejar escapar puntos, si quiere mantener el liderato.

A su favor, también tendrá la localía; no sabe lo que es perder a lo largo del Clausura 2026.

Con cinco victorias y un empate, los tapatíos marchan con paso perfecto jugando en casa, por lo que tratará de evitar perder hoy contra La Franja para extender su racha positiva.

Incluso, su imbatibilidad en el Akron va más allá de este torneo. La última ocasión que sufrió ahí una caída, en duelos de Liga MX, fue con el Toluca en la Jornada 9 del Apertura 2025.

Cuenta con nueve triunfos y dos empates en sus últimos 11 juegos de local, es decir, ha sumado 29 de 33 puntos posibles.

Contra el equipo poblano, el Rebaño Sagrado sólo ha perdido uno de sus últimos cinco enfrentamientos ligueros, con cuatro victorias. Le tiene tomada la medida, tanto en casa como en condición de visitante.

Las Chivas tiene la obligación de ganar, sobre todo, por la mala imagen que dejaron en su último partido ante Tigres.

Gabriel Milito y sus dirigidos deben demostrar que sólo tuvieron un tropiezo, pero que siguen siendo los candidatos número uno para ser campeones del futbol mexicano.

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