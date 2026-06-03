Debido a que el 60% de la población en México es “futbolera” y a los ingresos que se tendrán por visitantes extranjeros, la Copa Mundial 2026 podría dejar una derrama económica superior a los 6 mil millones de dólares.

Lo anterior, no sólo representará un reto para la selección mexicana, sino también para las empresas, estimó el Grupo Financiero Monex.

Sobre todo para las emisoras que cotizan en los mercados bursátiles, pues deberán cuidar la parte operativa para no terminar en el grupo de las perdedoras, advirtió.

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Durante la presentación del reporte “Mundial 2026: partido clave para México”, la directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil, Janneth Quiroz, dijo que están estimando una derrama económica de entre cuatro mil 186 millones y seis mil 073 millones de dólares por este evento deportivo en México.

Es el equivalente a entre el 0.20 y 0.30 puntos del producto interno bruto (PIB) que se deriva de una inyección directa por turismo de entre tres mil 386 millones y cuatro mil 273 millones de dólares, explicó.

Además por el efecto de inversiones que podrían representar entre los 800 millones y mil 800 millones de dólares por la visita estimada de 5.5 millones de personas.

Monex también calculó la fuga operativa que podría representar para las empresas como un gasto que no se quedaría en la economía nacional y que por lo tanto no generaría un círculo virtuoso de entre 668 mil 399 millones y 969 mil 666 millones de dólares.

El impacto del torneo abarcaría turismo, comercio e inversión, con efectos que podrían extenderse más allá de los meses de competencia. Foto: @mexicocity26_

Sin embargo, para el gerente de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil del grupo financiero, Roberto Solano, si bien se espera una leve reactivación del consumo por el Mundial, para las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) será clave aumentar sus ventas sin que implique un mayor gasto en publicidad.

“Las empresas van a cuidarse de no lesionarse en la parte operativa, de mantener márgenes y aprovechar la inercia del momento; posiblemente se libera más el consumidor, y venga algo alentador”, anticipó.

Incluso, dijo que el impacto favorable podría sentirse también en el tercer trimestre y no únicamente en los meses en que se realizará la justa deportiva.

Observaron que a 15 días del evento hay señales de que el consumo se estaría reactivando, tal y como se mostró durante el Hot Sale, el efecto del reparto de utilidades y la final de la liga MX.

El evento deportivo podría acelerar la recuperación de industrias rezagadas y favorecer el desempeño de compañías listadas en Bolsa. Foto: IA

“El 60% de la población en México tienen afinidad al fútbol; es meramente futbolera, en la reciente final de la liga mexicana, rompió récord de audiencia y eso habla de la movilidad que implica y ahora lo estaríamos reflejando en México con partidos clave y el consumidor tiene esa capacidad”, expuso.

Señaló que están viendo que el consumidor llega al Mundial mucho más conservador, cauteloso ante esta inflación tan persistente, pues sigue siendo un reto para el consumidor, y para las empresas ya no solamente buscan crecer sino evitar castigar mucho los márgenes operativos.

Refirió que en los últimos 12 meses, el desempeño del mercado local ha sido favorable con 19 máximos históricos en el referente de la BMV.

Antes del Mundial, el mercado ha tenido un bloque de empresas que se han revalorizado con el rally del oro y la plata, ponderó.

Por otro lado, está el grupo de empresas con cierto rezago en especial las del sector del consumo y otras.

Con el Mundial, proyectó, podría impulsar un efecto de recuperación cíclica en diversas industrias que se han visto afectadas por un entorno económico adverso y cuestiones atípicas por intensas lluvias prolongadas y otros retos con las adecuaciones migratorias que han afectado el consumo hispano.

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De ahí que consideró que la Copa Mundial será un “punto de inflexión” para redefinir la inversión y expansión aunado a las bases comparables, lo que podría impulsar a las empresas a lograr sus expectativas.

Mencionó que en el caso del indicador S&P y de la BMV con el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), están estimando que el evento tendrá incidencia en compañías que, en conjunto, 22 de las 35 empresas de la muestra.

Estas tienen un peso en la actualidad del 76% del IPyC.

Alto valor, 15 de esas 22 con amplio rezago 40% de la muestra.

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