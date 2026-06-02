La mayor demanda por la Copa Mundial de la FIFA 2026 podría impulsar las exportaciones de cárnicos mexicanos en entre el 5% y 12%, dijo el director general de la Asociación Nacional de Establecimientos Tipo Inspección Federal (ANETIF), Raúl Riquelme.

Dijo que esto beneficiará a la carne de res, pollo y cerdo, embutidos, cortes para la parrilla, cárnicos listos para cocinar, seca o cualquier tipo de corte.

Riquelme explicó que “sin duda, el Mundial representa una gran oportunidad para detonar el crecimiento del sector cárnico en México, tanto en el consumo interno como en la exportación, especialmente hacia Norteamérica”.

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El líder de la ANETIF explicó que los cárnicos con sello TIF, que es el que garantiza la inocuidad, seguridad e higiene, se venderán tanto a través de sus socios exportadores como de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

Expuso que en 2025 el mercado de cárnicos en México significó 505 mil millones de pesos, con un consumo de 85.3 kilos per cápita, un máximo histórico. En México el cárnico más consumido es el pollo, seguido del cerdo y de la res.

De acuerdo con ANTAD, el Mundial de Futbol tendrá un impacto favorable en las ventas en autoservicios y tiendas de conveniencia con un incremento de hasta 30%, además de que habrá un impacto directo de entre 20% y 25% en el comercio de barrio y de hasta un 35% en bebidas y botanas durante la realización de los partidos.

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Además de ello, en el mercado doméstico se espera un incremento de ventas cárnicos en el sector restaurantero y hotelero, lo que trae consigo el reto de mantener una gestión eficiente de la cadena de frío y logística, así como garantizar el cumplimiento de estándares sanitarios y regulatorios.

En el 2025 las exportaciones de carne de México al mundo sumaron las 463 mil toneladas, mientras que las importaciones ascendieron a 3 millones 337 mil toneladas, de acuerdo al Compendio Estadístico del Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne).

En ese documento, Comecarne dijo que las mayores exportaciones se envían a Estados Unidos, Japón, Canadá, Corea del Sur, Hong Kong, Guatemala y Singapur. Las principales exportaciones son de carne de res, seguido del cerdo y en tercer lugar el pollo.

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