A pesar de los desencuentros que tuvieron empresas españolas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, inversionistas españoles visitaron México con la finalidad de aumentar sus proyectos de inversión en territorio mexicano.

El presidente de la Cámara Española en México, Antonio Basagoiti, afirmó que la firma del Acuerdo Global Modernizado con el que se actualizó el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México aumentó la confianza de los inversionistas españoles en México.

En entrevista a la salida de la reunión con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y en el marco del Encuentro Empresarial México-España, Basagoiti dijo que en una reciente encuesta se observó que “más del 60% (de empresas españolas) aspiran durante 2026 a incrementar su facturación, inversión y creación de empleo”.

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Agregó que “la empresa española se ha mantenido en cualquier circunstancia en México, pero si hay un mejor clima va a ser un impulso mayor para las inversiones. Y la empresa española sabe que en México tiene grandes oportunidades en sectores como las ciencias, industria, como todo el sector del automóvil, como los temas alimentarios, como los temas de salud, como los temas de tecnología y esa es la apuesta que están haciendo”.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, dijo que quieren “seguir aumentando esa inversión bilateral y también el comercio entre nuestros países. Creo que ese objetivo de subir un 50% la inversión”.

El secretario @m_ebrard y el vicepresidente primero del gobierno de España y ministro de Economía, @carlos_cuerpo, encabezaron el Encuentro Empresarial 🇪🇸-🇲🇽, un espacio de diálogo con empresas españolas para impulsar inversión, comercio e innovación con visión de largo plazo. pic.twitter.com/3X0DaV1jqj — Economía México (@SE_mx) June 2, 2026

Mientras que, en el “ámbito de comercio podemos incluso plantearnos un objetivo aún más ambicioso e intentar doblar el comercio entre nuestros países de aquí a 2030 porque si no nos ponemos este tipo de ambiciones que tendremos que aterrizar en entregables concretos y eso vamos a hacer en los meses venideros, pues no conseguiremos avanzar”.

Cuerpo añadió: “Las empresas es lo que nos dicen. Señalaba antes en mi intervención, más del 90% señalan que están contentas con su presencia, las que ya han invertido aquí en México. Más del 50% ya prevé aumentar su presencia aquí, sus inversiones.

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Añadió que lo anterior “da fe de que efectivamente no solo la relación es estrecha, sino que las perspectivas para las empresas españolas de su futuro negocio en México son buenas. Por lo tanto, vemos no solo que ese stock de inversión sea muy elevado, 72 millones, sino que va creciendo pese al complejo contexto internacional”.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que harán “una hoja de ruta para aterrizar los acuerdos a los que se han llegado, particularmente con la Unión Europea. España tiene un rol muy importante en ello. Es el segundo inversionista extranjero en México. Los números nos dicen que esto va a seguir creciendo”.

En conferencia de prensa, al término del Encuentro Empresarial México-España, el funcionario mexicano se refirió a lo dicho por Cuerpo, “podemos duplicar el comercio y la inversión entre España y México de aquí a 2030. Bueno, te acepto el reto, es mucho trabajo, pero lo hacemos. Yo había dicho 50%, dice 200%, bueno, ok. Nos vamos a 200%, lo cual te dice el tamaño del reto y la ambición que tenemos de aumentar nuestro flujo de comercio e inversión”.

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Al salir de la reunión entre Ebrard y empresarios españoles, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, dijo que "hay una gran comitiva de empresas españolas que tienen la intención de invertir en México”.

Explicó que con la modernización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea se abren oportunidades para nuestro país, en el campo, y el incremento de empresas españolas en México y viceversa.

“En la reunión la presidenta habló del Plan México esta apertura para la inversión privada, la inversión mixta, cambios que no existían antes y que esto facilita los proyectos de inversión”, ello porque durante la reunión entre Ebrad y los españoles hubo un enlace por videollamada con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Añadió que "el Plan México les ayuda a entender la política industrial de nuestro país y alineados con eso tienen la intención de invertir".

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