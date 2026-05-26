La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, anunció que fue pospuesta la reunión interparlamentaria entre legisladores de México y España.

En conferencia de prensa, detalló que fue por solicitud de la mayoría de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que preside el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, por la falta de condiciones para llevar a cabo dicha reunión.

“El argumento fue que ahora no hay condiciones. Ojalá y las haya pronto”, comentó López Rabadán.

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Isabel Díaz Ayuso visita México

Cabe recordar que hace unos días, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo una gira por el país, que al final fue recortada. Y participó en un homenaje a Hernán Cortés junto con la alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y líderes del PAN.

Esta ceremonia causó polémica, y reacciones negativas en su contra de legisladores de Morena y de España, e inclusive de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien calificó la visita como “fallida”.

La presidenta de la Mesa Directiva dijo confiar en que en breve se acuerde una nueva fecha para realizar dicho encuentro, e informó que envió una carta a Francina Armengol Socias, presidenta del Congreso de los Diputados del Reino de España, para informar de la postergación de la reunión entre legisladores.

“Reitero a usted mi más alta consideración y mi plena disposición para continuar impulsando el diálogo parlamentario, la cooperación institucional y el fortalecimiento de los lazos de amistad entre México y España”, escribió Kenia López Rabadán en la misiva.

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