La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, criticó la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión y acusó que las reformas impulsadas por Morena y sus aliados buscan “concentrar más poder político”.

A través de una publicación en X, la legisladora panista cuestionó los temas que serán discutidos por diputados y senadores a partir de la próxima semana y aseguró que no responden a las principales preocupaciones de la ciudadanía.

“¿Para qué se reúne de manera extraordinaria el Congreso Mexicano la semana entrante? ¿Para combatir al crimen organizado? ¿Para que las familias puedan llegar a fin de quincena? ¿Para que las madres buscadoras encuentren a sus hijos?”, escribió.

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Asimismo, mencionó problemas como la inseguridad en Sinaloa, la situación del campo mexicano y la migración hacia Estados Unidos, para después concluir: “Lamentablemente, la respuesta es NO”.

López Rabadán sostuvo que el oficialismo pretende aprobar leyes “con el único propósito de concentrar más poder político” y advirtió que las reformas buscan “reprimir la libertad de expresión”, “garantizar el poder para una sola manera de pensar” e “incluso legalizar la participación de la delincuencia en las elecciones”.

“Está claro: el objetivo del régimen es tener el poder por el poder en sí mismo. No hay proyecto de país. Hay ambición electoral. Nada más”, añadió la legisladora.

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El pronunciamiento se dio luego de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó, con 26 votos de Morena, PVEM y PT, contra 10 del PAN, PRI y MC, el decreto para convocar a un periodo extraordinario de sesiones en ambas cámaras.

Durante este periodo, que iniciará el martes 26 de mayo de 2026, diputados y senadores discutirán una reforma constitucional relacionada con el Poder Judicial y tres modificaciones a legislación secundaria. La convocatoria establece que el periodo concluirá una vez que los asuntos enlistados hayan sido desahogados por ambas cámaras.

¿Para qué se reúne de manera extraordinaria el Congreso Mexicano la semana entrante?



¿Para combatir al crimen organizado?

¿Para que las familias puedan llegar a fin de quincena?

¿Para que las madres buscadoras encuentren a sus hijos?

¿Para que el campo sea competitivo y no… — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) May 22, 2026

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