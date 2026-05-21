Tras denunciar que la iniciativa presidencial para aplazar la elección judicial fue recibida sin convocar a legisladores de partidos de oposición y turnada de manera irregular a comisiones, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió que una reforma judicial cosmética no le sirve a México.

“Estamos obligados a discutir una reforma de fondo al Poder Judicial. Una reforma que garantice un Poder Judicial fuerte, autónomo, que le dé justicia a las y los mexicanos. Hacer una reforma judicial cosmética será muy lamentable para este país”, afirmó en entrevista de medios.

Dijo que más allá de visiones partidistas, lo que México requiere es una reforma judicial que resuelva los problemas para que no volvamos a tener jueces, magistrados o ministros “de acordeón” y para que los mexicanos puedan acudir a un tribunal y “tengan derecho a la justicia, y que esta justicia sea rápida y, por supuesto, apegada a la legalidad”.

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Kenia López afirmó que la iniciativa en materia de reforma judicial enviada por el Ejecutivo fue recibida sin la pluralidad que representa el Congreso y turnada a comisiones de manera irregular.

“La iniciativa de la Presidencia de la República se recibió el día de ayer de manera poco plural, porque no había una convocatoria a todos los grupos parlamentarios (…) me parece que no puede haber una recepción de una iniciativa solamente con una visión partidista o ideológica”, expuso.

Es evidente, dijo, que este país es plural y cada legislador representa a millones de mexicanos.

“Es claro que la imagen de ayer, en donde no había un solo legislador de la oposición, no es una fotografía que represente al Congreso mexicano y mucho menos a la nación”, advirtió.

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