La secretaria de medio ambiente y recursos naturales, Alicia Bárcena, declaró que había advertido a la Secretaría de Economía acerca de la inviabilidad ambiental del proyecto “Perfect Day” de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, y reafirmó que los proyectos vinculados no serán aprobados.

En entrevista en Palacio Nacional, luego de la firma del acuerdo Globalizado de México y la Unión Europea, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) explicó que el complejo turístico estaba integrado por tres proyectos “funcionalmente conectados”, aunque fueron presentados por separado para su evaluación ambiental. Entre ellos se encontraban un parque acuático, un club de playa y la construcción total de un muelle.

Indicó que dicha dependencia hizo una revisión técnica y jurídica detallada de las manifestaciones de impacto ambiental y detectó diversas irregularidades, entre ellas el incumplimiento de normas relacionadas con la distancia mínima entre obras y manglares.

Lee también Senado analiza marco legal del futbol en México; advierten vacíos legales que provocan explotación infantil

“Había afectaciones en los arrecifes. Esta es una zona arrecifal muy importante de todo el corredor arrecifal mesoamericano”, explicó Bárcena, quien agregó que se identificaron riesgos por intrusión salina, alteraciones en el balance hidrológico y daños potenciales a la flora y fauna de la región.

Detalló que, tras las observaciones de la autoridad ambiental, la empresa decidió desistirse del primer proyecto, mientras que los otros dos expedientes fueron desechados.

“Ya es definitivo completamente”, afirmó al ser cuestionada de la posibilidad de que el complejo pudiera avanzar en el futuro. Asimismo, dejó claro que actualmente “no hay manera” de aprobar proyectos de este tipo en Mahahual bajo las condiciones planteadas.

Lee también A tres meses de la caída de "El Mencho", habitantes de Jalisco recuerdan episodio con temor; "pensé que me iba a morir", narran

Sobre el impacto de la cancelación en el llamado Plan México y en los portafolios de inversión anunciados por el gobierno federal, la titular de Semarnat sostuvo que cualquier proyecto debe cumplir previamente con todos los requisitos ambientales antes de ser promovido oficialmente.

“Nosotros estamos a favor de la inversión, pero tiene que ser sustentable, tiene que ser amigable con el medio ambiente”, declaró.

La servidora pública reveló que el proyecto fue anunciado desde 2024, pero la manifestación de impacto ambiental fue presentada hasta diciembre de 2025, por lo que aseguró haber advertido con anticipación tanto a la Secretaría de Turismo como a la Secretaría de Economía que aún no contaba con autorización ambiental.

"¿Usted advirtió previamente (el daño ambiental)?", se le preguntó.

"Pues claro, o sea, muchos de los portafolios de inversión que se anuncian, pues, muchos de ellos tienen que pasar por manifestaciones de impacto ambiental", señaló.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft