La música latina, el K-pop y el rock compartirán escenario en la próxima edición de los American Music Awards 2026, una de las ceremonias más importantes de la industria musical en Estados Unidos, que reunirá a figuras globales y aquí te contamos los detalles:

La gala reconoce a los artistas más populares y a los mayores éxitos del año en distintos géneros y se llevará a cabo el próximo lunes 25 de mayo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

Este año, una de las participaciones más esperadas es la de BTS, agrupación nominada en la categoría Artista del Año. Aunque en redes sociales surgieron versiones sobre una posible presentación musical del grupo surcoreano, hasta ahora no ha sido confirmada por la organización, y la situación ha generado dudas entre sus seguidores, conocidos como ARMY.

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La banda compite en la misma categoría con artistas como Bad Bunny, Harry Styles, Justin Bieber, Lady Gaga, Kendrick Lamar y Sabrina Carpenter, entre otros.

¿Quiénes son los artistas confirmados para performance?

Por ahora, estos son los artistas confirmados para actuar en la ceremonia, de acuerdo con las redes sociales oficiales de los AMAs:

Twenty One Pilots

Karol G

KATSEYE

Maluma

Teddy Swims

Billy Idol

The Pussycat Dolls

Busta Rhymes

New Kids on the Block

Keith Urban

Teyana Taylor

Hootie & the Blowfish

Riley Green

sombr

Durante la velada, la colombiana Karol G también recibirá el Premio Internacional a la Excelencia Artística.

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¿Dónde ver los American Music Awards 2026?

Los American Music Awards 2026 podrán verse a través de la plataforma Paramount+. Además, las cuentas oficiales de los premios compartirán contenido y momentos destacados del evento en redes sociales.

La ceremonia comenzará a las 18:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

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