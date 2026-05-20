BTS volverá a encontrarse con ARMY, pero ahora en la pantalla grande. El grupo transmitirá en cines su concierto de la gira ARIRANG desde la ciudad de Busan, convirtiéndose en el tercer show que llega a salas cinematográficas tras las presentaciones de Tokio y Goyang.

El evento, que podrá verse en distintas partes del mundo gracias a la colaboración entre Trafalgar Releasing, HYBE y BIGHIT MUSIC, se realizará en el Estadio Principal de los Juegos Asiáticos de Busan.

¿Por qué este concierto es especial para ARMY?

La presentación tiene un significado especial tanto para la agrupación como para sus seguidores, ya que Busan fue la última ciudad donde RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook actuaron juntos antes de iniciar su servicio militar, hace tres años y ocho meses.

Además, el concierto coincidirá con el 13 de junio, fecha en la que BTS debutó oficialmente, por lo que para muchos fans representa una especie de reencuentro simbólico con el grupo.

Para ARMY en México y otros países, la transmisión en cines también se ha convertido en una alternativa para quienes no lograron conseguir boletos para la gira, considerada la más extensa realizada por un artista coreano, con 85 conciertos programados en 34 ciudades y múltiples fechas agotadas.

Fans de BTS llegan al Zócalo de la CDMX con "lamparita de bola" es el Army Bomb, el lightstick oficial de BTS. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL.

¿Cuándo será la transmisión y dónde comprar boletos?

El espectáculo se llevará a cabo el 13 de junio de 2026. En México, Cinemex iniciará la preventa el jueves 28 de mayo, mientras que Cinépolis también proyectará funciones, aunque todavía no anuncia horarios ni fecha de venta.

Actualmente, BTS continúa su recorrido por el Allegiant Stadium con conciertos programados para el 23, 27 y 28 de mayo. Más adelante visitarán ciudades de España, Bélgica, Reino Unido, Alemania y Francia.

El histórico viaje continúa. BTS regresa al icónico Busan Asiad Main Stadium para un monumental concierto de regreso a casa.



Transmitido en vivo a cines de todo el mundo el sábado 13 de junio.



Boletos a la venta el jueves 28 de mayo. #BTS_WORLDTOUR_ARIRANG_LIVEVIEWING pic.twitter.com/NJnwrvoQbf — Cinemex (@Cinemex) May 20, 2026

Busan se convertirá en una fiesta para BTS

Mientras en países como México los fans seguramente prepararán reuniones en cines con lightsticks e intercambio de photocards, en Busan se realizará un festival urbano para celebrar el aniversario del debut del grupo.

Medios coreanos reportan que el proyecto “The City” llenará distintos espacios de la ciudad con música, homenajes y actividades dedicadas a BTS los días 12 y 13 de junio.

La iniciativa ya había sido realizada en 2022 durante el concierto “BTS in BUSAN”, organizado para apoyar la candidatura de la ciudad rumbo a la Expo Universal 2030.

Ahora, lugares emblemáticos como el Puente Gwangandaegyo, el Centro de Cine de Busan, Busan Eurasia Platform y la fachada multimedia de Gwangbok-ro volverán a iluminarse con mensajes y visuales inspirados en la agrupación.