Más Información

Pintar un cuadro es como un partido de beisbol: Sergio Hernández

Pintar un cuadro es como un partido de beisbol: Sergio Hernández

Dan Premio Iberoamericano “Ramón López Velarde” 2026 al poeta y ensayista Víctor Manuel Mendiola

Dan Premio Iberoamericano “Ramón López Velarde” 2026 al poeta y ensayista Víctor Manuel Mendiola

“A quienes les corresponde defender el patrimonio nada más andan en la grilla": Sergio Hernández, pintor y escultor

“A quienes les corresponde defender el patrimonio nada más andan en la grilla": Sergio Hernández, pintor y escultor

Ensamble Vocal Katzarava despega con tres conciertos

Ensamble Vocal Katzarava despega con tres conciertos

La arquitectura como réplica del cosmos: Eduardo Cirlot redescubre a Gaudí en su centenario

La arquitectura como réplica del cosmos: Eduardo Cirlot redescubre a Gaudí en su centenario

Lanzan edición facsimilar de la “Respuesta a Sor Filotea de la Cruz”

Lanzan edición facsimilar de la “Respuesta a Sor Filotea de la Cruz”

volverá a encontrarse con , pero ahora en la pantalla grande. El grupo transmitirá en cines su concierto de la gira ARIRANG desde la ciudad de Busan, convirtiéndose en el tercer show que llega a salas cinematográficas tras las presentaciones de Tokio y Goyang.

El evento, que podrá verse en distintas partes del mundo gracias a la colaboración entre Trafalgar Releasing, HYBE y BIGHIT MUSIC, se realizará en el Estadio Principal de los Juegos Asiáticos de Busan.

¿Por qué este concierto es especial para ARMY?

La presentación tiene un significado especial tanto para la agrupación como para sus seguidores, ya que Busan fue la última ciudad donde RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook actuaron juntos antes de iniciar su servicio militar, hace tres años y ocho meses.

Además, el concierto coincidirá con el 13 de junio, fecha en la que BTS debutó oficialmente, por lo que para muchos fans representa una especie de reencuentro simbólico con el grupo.

Para ARMY en México y otros países, la transmisión en cines también se ha convertido en una alternativa para quienes no lograron conseguir boletos para la gira, considerada la más extensa realizada por un artista coreano, con 85 conciertos programados en 34 ciudades y múltiples fechas agotadas.

Fans de BTS llegan al Zócalo de la CDMX con "lamparita de bola" es el Army Bomb, el lightstick oficial de BTS. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL.
Fans de BTS llegan al Zócalo de la CDMX con "lamparita de bola" es el Army Bomb, el lightstick oficial de BTS. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL.

¿Cuándo será la transmisión y dónde comprar boletos?

El espectáculo se llevará a cabo el 13 de junio de 2026. En México, Cinemex iniciará la preventa el jueves 28 de mayo, mientras que Cinépolis también proyectará funciones, aunque todavía no anuncia horarios ni fecha de venta.

Actualmente, BTS continúa su recorrido por el Allegiant Stadium con conciertos programados para el 23, 27 y 28 de mayo. Más adelante visitarán ciudades de España, Bélgica, Reino Unido, Alemania y Francia.

Busan se convertirá en una fiesta para BTS

Mientras en países como México los fans seguramente prepararán reuniones en cines con lightsticks e intercambio de photocards, en Busan se realizará un festival urbano para celebrar el aniversario del debut del grupo.

Medios coreanos reportan que el proyecto “The City” llenará distintos espacios de la ciudad con música, homenajes y actividades dedicadas a BTS los días 12 y 13 de junio.

La iniciativa ya había sido realizada en 2022 durante el concierto “BTS in BUSAN”, organizado para apoyar la candidatura de la ciudad rumbo a la Expo Universal 2030.

Ahora, lugares emblemáticos como el Puente Gwangandaegyo, el Centro de Cine de Busan, Busan Eurasia Platform y la fachada multimedia de Gwangbok-ro volverán a iluminarse con mensajes y visuales inspirados en la agrupación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Eiza González. Foto: (AP Photo/Chris Pizzello)

Eiza González destila glamour y belleza con extravagante vestido de plumas en Los Ángeles

Kylie Jenner paraliza Instagram con ajustado look blanco de látex y escote extremo. (Photo by Angela Weiss / AFP)

Kylie Jenner paraliza Instagram con ajustado look blanco de látex y escote extremo

¡Bomba Real! Rey Carlos habría pedido a Trump deportar al príncipe Harry; esta sería la razón. Foto: (AP Photo/Alex Brandon, File) / AFP

¡Bomba Real! Rey Carlos habría pedido a Trump deportar al príncipe Harry; esta sería la razón

Salma Hayek. Foto: AFP

Salma Hayek se lleva todas las miradas con espectacular vestido de plumas en Cannes

¿Qué pasó con Paola Suárez, de 'Las Perdidas'? Esto se sabe del choque contra un camión repartidor. Foto: Instagram

¿Qué pasó con Paola Suárez, de 'Las Perdidas'? Esto se sabe del choque contra un camión repartidor

[Publicidad]