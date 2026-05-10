El amor de las ARMY mexicanas por BTS parece no tener límites, pues sin tener un boleto de entrada al concierto del grupo, muchas llegaron 10 horas antes a las inmediaciones del Estadio GNP este sábado, provenientes de todas partes de la República Mexicana.

Norma Cortés, de 50 años, y Claudia Bautista, de 60, emprendieron el viaje juntas desde Torreón, Coahuila para poder estar cerca de sus ídolos Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

Las amigas son fans desde 2023, ambas motivadas por el impacto que las canciones de los BTS han tenido en sus vidas. Llegaron al estadio alrededor de las 13:00 horas y su único deseo era escuchar aunque sea a distancia, los temas y la parafernalia del show.

“Viajamos nada más para escucharlos desde aquí afuera, porque reflejan una tranquilidad, una paz. Si tienes un problema, escuchas una canción de BTS y sientes que alivias tu dolor. El movimiento de ellos, la simpatía, la sencillez, te transmiten tanto esa calma que tú dices: ‘Chinguen su madre mis problemas, mi enfermedad, todo; estoy bien’”, cuenta Norma emocionada.

Claudia la secunda. La mujer cuenta que fue después de una pérdida que se topó con un video del grupo surcoreano y empezó a seguirlos.

“Tuve curiosidad y me empezaron a gustar, más Jimin. Todas sus canciones tienen un significado para relajarte, ya que la cultura de Corea es muy represiva. Y a mí me encantan sus bailes, me distraen, me sacan de mi de mi ansiedad, de mi depresión”, dice.

Las dos mujeres se sienten agradecidas de formar parte de un fandom tan amoroso, aunque también reconocen, entre bromas, que el poder del ARMY mexicano no es cualquier cosa.

“¡Qué bueno que todo el mundo nos tiene miedo ! Hasta Claudia Sheinbaum (risas). No, no te creas, nos sentimos muy a gusto”, apuntan la admiradoras, quienes portan los rostros de sus ídolos en playeras y sus nombres en los parches de sus chamarras.

La privacidad

Entre los temas que más conversación han generado en redes alrededor de la visita de BTS está el respeto a la privacidad de sus integrantes, una barrera que algunos fans han dejado de lado, pues cientos de seguidores permanecen a las afueras del hotel donde supuestamente se hospedan, con la ilusión de verlos.

Por ello, Zenit, de 23 años, y quien asistirá al concierto, cree que el furor no debe sobrepasar ciertos límites.

“Es una esperanza para mí verlos, me ayudaron en mis momentos más difíciles. Soy fan desde hace 13 años que debutaron. La primera vez que vinieron a México, en 2017, no tuve la oportunidad de verlos, pero ahorita sí y estoy feliz. Eso sí, pienso que hay que respetar su espacio personal”.

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