Sergio Hernández (Oaxaca, 1969), escultor y pintor, presenta su pasión por el beisbol a través de 48 obras que presenta la exposición “Un jonrón de arte”, en el Museo Diablos, ubicado en el Estadio Alfredo Harp Helú.

“Un juego lo comparo mucho con mi trabajo, son jugadas en cada cuadro. Estamos sumergidos en el vértigo de estas jugadas, que son una especie de intuición, es azar, es prever, es observar. El béisbol tiene tantas jugadas y son tan rápidas y vertiginosas como es la creación de la pintura”, afirma en entrevista con EL UNIVERSAL.

En el recorrido se podrán ver obras que ha hecho Hernández en las últimas dos décadas, ya sean pinturas al óleo, acuarelas, grabado y escultura sobre pitchers, catchers, jugadas, bats, cascos y más elementos que conforman al deporte que ha disfrutado desde su infancia y que compara mucho con la vida y el proceso creativo.

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“En el beisbol hay acciones que ocurren en segundos, instantes, uno debe estar atento a la jugada, en la pintura nosotros estamos atentos a la observación no sólo de la pintura, sino de la temperatura, de los ruidos, la música… todo eso es como una danza en la jugada del pintor”, añade el artista cuya obra forma parte de colecciones como la del Museo de Arte Moderno y el Museo Soumaya.

La obra de Hernández no sólo está presente en el museo, sino que tiene un espacio permanente dentro del Estadio Harp Helú, con tres murales y una escultura a la entrada del recinto que se ha convertido en un amuleto de buena suerte para los aficionados de los Diablos Rojos. Ahora, la presencia del artista también se extiende al nuevo estadio de beisbol de Oaxaca, el Yu’Va, que es la casa de su equipo predilecto, los Guerreros. Ahí el artista dejará su escultura “Xipe”, que representa a un beisbolista y tiene “texturas de una planta cícada milenaria, perteneciente al género de las Dioon, originaria de Tuxtepec, Oaxaca”.

“En una mano tiene un guante de pelota mixteca y en la otra la manopla de beisbol. Es de bronce y la pieza mide un metro aproximádamente, se pondrá por el momento porque se piensa hacer una más grande, de 3 a 6 metros, todavía está por definirse”, comenta el artista, quien ha tenido exposiciones individuales en el Antiguo Colegio de San Ildefonso y el Museo de Arte Moderno de Bogotá.

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Mientras tanto, para celebrar este nuevo espacio, Hernández participa en la exposición colectiva “Yu’va. Arte y deporte”, en el Centro Cultural San Pablo, donde también se exhiben obras de Joao Boto Caeiro, Adán Paredes, Luis Zárate, Carlomagno Pedro Martínez, José Luis García, Alejandro de Ávila, Víctor Cha’ca, Demián Flores, José Ángel Santiago, Ana Hernández, Sabino Guisu y Doctor Lakra.

Hernández ya trabaja en su próxima muestra, que de nueva cuenta tendrá como tema principal un deporte, en esta ocasión las corridas de toros. La muestra inauguraría en Madrid a finales del próximo año.

Para visitar “Un jonrón de arte”, la entrada es libre, independientemente de que el visitante tenga o no boleto en días de juego. Los horarios normales del museo son de 10 a 17:30 hrs., de martes a domingo, y de 12 a 17:30 hrs., de martes a viernes, cuando hay juegos en el estadio.

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