La visita del grupo surcoreano BTS dejó muchos recuerdos para sus fans mexicanos, entre ellos los recorridos turísticos que hicieron sus integrantes, por ejemplo, el que hizo Kim Taehyung, mejor conocido como V, y que compartió en redes sociales.

Con música de Luis Miguel, con "No me platique más", José José, con "Buenos días amor", y Natalia Lafourcade con "Soledad y el mar", V musicalizó sus publicaciones sobre su visita a Palacio Nacional, donde saludó, junto con sus seis compañeros a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y desde uno de los palcos del recinto recibió la calurosa bienvenida de sus fans, también mostró las fotos que se hizo al lado de obras importante como la pintura "Alegoría de la Constitución de 1857", pintada por el artista mexicano Petronilo Monroy.

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Kim Taehyung, de BTS, en Palacio Nacional.

También fue al Estado de México, específicamente a Atizapán de Zaragoza, para conocer la Cuadra San Cristóbal, una obra icónica diseñada por el arquitecto mexicano Luis Barragán. Y remató con una escapada a la Arena México para disfrutar de un espectáculo de Lucha libre; Místico, quien protagonizó la pelea estelar salió al ring con una bata que decía "BTS".

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Es el turno de Don Ramón

Después del éxito de la serie "Chespirito: Sin querer queriendo", ahora se contará la historia de Ramón Valdés, el legendario actor que le diera vida a Don Ramón, el inquilino que siempre debía la renta en la vecindad de "El Chavo del 8".

"Ese personaje tan icónico ahora va a tener una serie de ficción live action. Don Ramón es alguien muy querido y nos entusiasma bastante hacerla. Ya el productor nos recomendará con quién trabajar”, Jorge Tijerina, director de Desarrollo de Contenido de Ficción para Warner Bros. Discovery México y Colombia.

El entrañable personaje que hiciera famoso Ramón Valdés regresará a la pantalla. Foto: Marlem Suárez/ EL UNIVERSAL.

Tijerina explicó que el equipo creativo será el mismo que lideró la historia sobre Roberto Gómez Bolaños, y que ya se encuentran trabajando en este proyecto; también explicó que en la bioserie de HBO Max, el actor Miguel Islas dio vida a este personaje, no garantiza que pueda estar en este nuevo capítulo del universo de Chespirito.

“Parte de la razón por la que apostamos por Roberto Gómez Bolaños y su universo fue por eso, por el gran cariño que el público le tiene al Chavo, al Chapulín, al Chómpiras, a él como figura y era muy natural poder tomar estos personajes”, comentó Tijerina.

Sin rivalidades

En una reciente entrevista para el canal de YouTube "AXELATA", Elohim Corona exbaterista de Moderatto, habló sobre su relación con su excompañero Jay de la Cueva, aclarando que no hay rivalidad entre ellos, sobre todo ahora que tomó su lugar en la alineación del grupo Fobia.

"La verdad no hay rivalidad, Jay es un gran músico, indudablemente", expresó Corona.

Esta posible enemistad surgió luego de que Jay fuera quien, en el caso de Moderatto, decidiera que el grupo debía llegar a su fin, debido a sus deseos de desarrollarse como músico solista y, ahora que tenía expectativas de reencontrarse con Fobia, fuera un exModeratto al que invitaron a tomar su lugar, aún cuando de la Cueva declaró que mostró toda la disposición para formar parte de este reencuentro.

Elohim Corona, exModeratto, habla de su relación con Jay de la Cueva. Fotos: YouTube / AXELATA y EL UNIVERSAL, archivo

"Para mí, entrar a Fobia, ha sido una enseñanza muy grande, además... es la primera vez que lo digo, estoy haciendo un homenaje a tres grandes bateristas que tuvo Fobia; Gabriel Kuri, 'Chiquis' Amaro y Jay; ellos grabaron grandes baterías en canciones que el público canta, para mí es un honor", expresó Elohim.

BTS causa euforia en la Arena México

Durante su visita a México, los integrantes del grupo BTS aprovecharon un descanso entre su primer concierto y el segundo el fin de semana pasado, para visitar la llamada catedral de la lucha libre mexicana, la Arena México, donde disfrutaron de la actuación de Místico, quien les rindió un homenaje.

El viernes 8 de mayo comenzaron a circular en las redes sociales, imágenes de Jimin, Jin, Suga (Yoongi) y Jungkook, en las primeras filas de la Arena México, pasándola bien en una función de lucha libre, donde se comportaron como cualquier aficionado a este deporte.

Los integrantes de BTS disfrutaron de la lucha libre y recibieron saludo especial de Místico.

Esa noche Místico, una de las máximas figuras del pancracio nacional, decidió rendir tributo a BTS con una vestimenta especial inspirada en la banda. El gesto fue celebrado por los asistentes y especialmente por los seguidores de BTS, quienes destacaron la conexión cultural entre Corea del Sur y México.

En redes sociales, varios usuarios calificaron el momento como “histórico” y “surrealista”, al ver unidos dos fenómenos populares tan distintos como el K-pop y la lucha libre mexicana.

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U2 conquista el Centro Histórico

Ni la lluvia, ni los truenos, ni la descompostura del generador de luz, detuvo a la banda irlandesa U2, en su afán de convivir con los fans de México, los cuales fueron sorprendidos con la grabación del video del tema “Streets of Dreams” o “La Calle de los Sueños”, el cual se llevó a cabo la semana pasada en las inmediaciones de la Plaza de Santo Domingo.

U2 Foto: Jesús Díaz

De acuerdo a un video que compartió la propia agrupación, los truenos y la lluvia averiaron el generador que se utilizaba para el rodaje de dicho video, lo que provocó que un vecino, desconcertado pero amable, permitiera a los miembros de U2 instalarse en su departamento y salir al balcón.

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En el material se observa cómo Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. entran al hogar cuando la familia está cenando y saludan con un cálido "¡Hola, muchas gracias!", y luego salen al balcón para cantar con sus seguidores, quienes a través de las redes sociales se enteraron de esta visita.

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