La influencia de Frida Kahlo y Diego Rivera continúa conquistando a artistas de todo el mundo. Ahora fue RM, líder e integrante de la banda surcoreana BTS, quien visitó la emblemática Casa Azul, en Coyoacán, y dejó un emotivo mensaje dedicado a los dos artistas mexicanos.

El museo compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde celebró que el legado de Frida y Diego siga inspirando a nuevas generaciones y a figuras internacionales de la música y el arte.

“Desde la #CasaAzul nos emociona que Frida y Diego sigan inspirando a artistas en todo el mundo. En esta ocasión, RM de @BTS_twt visitó este espacio de arte y creación, dejando en el libro de visitantes un mensaje emotivo”, publicó el recinto cultural.

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Durante su recorrido, el cantante escribió unas palabras en el libro de visitantes en las que reflexionó sobre la vida, el amor y el impacto histórico de ambos artistas.

“Queridos Frida y Diego… No puedo comprender todas sus historias… pero la vida vale la pena vivirla y el amor es tan hermoso… Me volví más humilde… Su legado brillará e inspirará a muchas generaciones futuras… Gracias por el amor y la lucha. ¡Viva la vida!”, escribió RM.

Para RM el arte funciona como un refugio mental frente a las presiones de la fama mundial. Aquí en la Casa Azul.

La visita del intérprete, cuyo nombre real es Kim Nam-joon, generó una ola de reacciones entre fans de BTS y admiradores de Frida Kahlo, quienes destacaron el interés del artista por la cultura, la literatura y el arte internacional, temas que el cantante ha mostrado públicamente en distintas ocasiones.

La Casa Azul agradeció además que figuras como RM acerquen a públicos jóvenes al universo creativo de Frida Kahlo y Diego Rivera, consolidando al recinto como uno de los espacios culturales más visitados y reconocidos de México.

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Las fotos de su visita se dan a conocer apenas unos días después de los esperados conciertos de BTS en México, donde miles de fans abarrotaron el Estadio GNP para reencontrarse con la agrupación surcoreana. Durante las presentaciones, el grupo ofreció un espectáculo marcado por coreografías multitudinarias, efectos visuales y momentos emotivos con el público mexicano, uno de los más fieles de América Latina.

Los integrantes agradecieron en varias ocasiones el cariño del llamado ARMY mexicano, mientras las redes sociales se inundaron de videos, fotografías y mensajes de seguidores que celebraron el regreso de la banda al país.

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