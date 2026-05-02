Guadalajara.— La relación sentimental entre Diego Rivera y Frida Kahlo pudo ser caótica y complicada, pero sí hubo amor entre ambos. Eso se verá en la bioserie sobre ambos artistas que está en preparación por Netflix.

Así lo explica Patricia Riggen (La misma luna), quien junto con Gabriel Ripstein (Un extraño enemigo) dirigirán la historia titulada La paloma y el elefante, que ahora se encuentra en proceso de escritura.

“La historia tiene como eje central la relación entre Diego Rivera y Frida Kahlo, conflictiva, pero al final de cuentas apasionada y amorosa, porque ellos estuvieron juntos hasta el final. Diego le tomó de la mano en su lecho de muerte. Fue una relación difícil la que Frida vivió con él, pero a la vez estuvo llena de pasión y amor”, subrayó Riggen.

El guion está a cargo de María Reneé Prudencio, autora de Los adioses y La caída. Riggen entró a La paloma y el elefante por invitación directa y no lo pensó dos veces para aceptar.

La realizadora tapatía ya ha incursionado en producciones sacadas de la realidad como Los 33, acerca de los mineros que en 2010 quedaron atrapados durante 69 días.

“Diego y Frida son personajes importantísimos para el arte mundial y para México. A Frida la admiro profundamente como casi todas las mujeres del mundo y no había manera de no entrarle a eso. Le van a invertir mucho tiempo, dinero y esfuerzo para hacer algo bonito”, comentó desde el pasado Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

El proyecto se dio a conocer en marzo por medio de un comunicado de Netflix, en el que se dan algunas pinceladas de la trama.

“Narra la historia de una mujer que se niega a ser sólo musa y decide contar su propia versión del dolor, y la de un hombre que intenta sostener su genio creativo frente a sus contradicciones, mostrando cómo su relación se convirtió en campo de batalla ”, dice el documento.

La paloma y el elefante estará bajo la producción de Mónica Lozano.

“Es una historia ambiciosa sobre dos íconos mexicanos. Hay que tener definido el guion y después vendrá el casting”, apuntó la productora.

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