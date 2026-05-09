La visita de los integrantes de BTS a la Arena México desató la emoción entre fanáticos del K-pop y aficionados a la lucha libre, luego de que miembros de la famosa agrupación surcoreana asistieran a una función del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

La presencia de los artistas en la llamada “Catedral de la lucha libre” rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde circularon videos y fotografías de los cantantes disfrutando del espectáculo, reaccionando a las llaves, vuelos y la energía del público mexicano.

Jin, por ejemplo la pasó muy bien, sorprendido por el show deportivo; uno de los momentos más comentados de la noche fue protagonizado por Místico, una de las máximas figuras del pancracio nacional, quien decidió rendir tributo a BTS con una vestimenta especial inspirada en la banda.

Místico se suma a la euforia por BTS durante la visita de la banda a la Arena México.

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¡HASTA MÍSTICO ES FAN DE BTS! 🤯



El Rey de Plata y Oro salió con un outfit muy ad hoc al grupo coreano que visita la CDMX este fin de semana 🇰🇷#CMLLxFSMX pic.twitter.com/6PNW7RJ8TC — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 9, 2026

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SEOKJIN HAD A FIELD DAY 😭 pic.twitter.com/mzZntEorzS — ِ (@seokaven) May 9, 2026

El gesto fue celebrado por los asistentes y especialmente por los seguidores de BTS, quienes destacaron la conexión cultural entre Corea del Sur y México. En redes sociales, varios usuarios calificaron el momento como “histórico” y “surrealista”, al ver unidos dos fenómenos populares tan distintos como el K-pop y la lucha libre mexicana.

MÉXICO SUPERANDO A LA IA



BTS junto a Místico en la Arena México 🇲🇽 #BTSMéxico #ArmyMéxico pic.twitter.com/9tCCW5YtgS — Salvador Iglesias Jr (@Javisness) May 9, 2026

La relación de BTS con México ha sido especialmente cercana desde sus primeras visitas al país. El grupo ha expresado en varias ocasiones el cariño que siente por sus seguidores mexicanos, quienes suelen convertirse en tendencia cada vez que la banda menciona al país o realiza alguna actividad relacionada con la cultura mexicana.

Su visita al Palacio Nacional, desde donde disfrutaron de una calurosa bienvenida de sus fans que abarrotaron el Zócalo capitalino, fue la antesala del eufórico primer concierto en el Estadio GNP, recinto que hoy recibirá por segunda ocasión a las ARMY.

BTS está en plena gira mundial "ARIRANG", la cual incluye más de 80 fechas en 34 ciudades.

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