Más Información

Secretaría de Cultura CDMX investiga filtración de datos y envío de correos falsos a promotores culturales

Secretaría de Cultura CDMX investiga filtración de datos y envío de correos falsos a promotores culturales

“Yo, Marcos”: el documental escénico que cuestiona el origen de la Virgen de Guadalupe

“Yo, Marcos”: el documental escénico que cuestiona el origen de la Virgen de Guadalupe

Feministas de Pussy Riot y FEMEN protestan en la Bienal de Venecia por el regreso de Rusia

Feministas de Pussy Riot y FEMEN protestan en la Bienal de Venecia por el regreso de Rusia

Olaf Breuning: “Quiero hacer un arte accesible”

Olaf Breuning: “Quiero hacer un arte accesible”

Denuncian saqueo arqueológico en Chalco

Denuncian saqueo arqueológico en Chalco

Editan "Romancero en América", obra póstuma y monumental del filólogo Aurelio González

Editan "Romancero en América", obra póstuma y monumental del filólogo Aurelio González

El paso de por Palacio Nacional no terminó con su aparición ante miles de fans en el Zócalo capitalino. Horas después del encuentro, la banda surcoreana compartió cómo vivieron uno de los momentos más emotivos de su visita a México.

A través de su cuenta oficial de X, el grupo publicó una fotografía tomada desde el interior del recinto, donde aparecen posando frente a entrada principal. La imagen rápidamente se viralizó entre el Army, que se sorprendió del recibiemiento que los chicos tuvieron.

"Wow, esto es simplemente impactante", "Escalofríos de escuchar a los mexicanos. Están locos", "50 mil personas con solo cinco horas de aviso, chicos la rompieron", "Qué locura", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Lee también

Pero fueron algunos de los integrantes quienes mostraron con más detalle la impresión que les dejaron los fans mexicanos. En sus historias de Instagram, Jimin compartió un breve video grabado desde el balcón principal del lugar, donde podía verse un mar de personas abarrotando la plancha del Zócalo, mientras la bandera ondeaba de fondo.

“Gracias México”, escribió el cantante junto al clip.

Por su parte, RM y Suga también presumieron postales similares desde el histórico edificio, dejando ver la dimensión de la convocatoria que provocó la presencia del grupo.

La banda compartió el recibimiento de los fans en redes sociales. Foto: Capturas de pantalla.
La banda compartió el recibimiento de los fans en redes sociales. Foto: Capturas de pantalla.

Durante el breve encuentro con sus seguidores, los integrantes de BTS agradecieron el cariño del público mexicano y aseguraron sentirse felices de volver a encontrarse con su Army en la capital del país.

"Hola. No hablo español muy bien, pero voy a intentarlo. Los extrañábamos muchísimo México. La energía aquí es increíble. Muchas gracias por amarnos tanto", dijo V, desatando los gritos de sus fanáticas.

BTS se presentará este fin de semana en el Estadio GNP Seguros con tres conciertos que ya amenazan con paralizar la ciudad.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Exviolinista de Nodal enciende redes en diminuto bikini y le recuerdan al Forajido: “ya empezó mayo”. Foto: Carlos Mejía / El Universal / TikTok @esmeralda.canape

Exviolinista de Nodal enciende redes en diminuto bikini y le recuerdan al Forajido: “ya empezó mayo”

BTS en CDMX: Guía para el concierto, hora de ingreso, merch y recomendaciones. Foto: AP Photo/Eugene Hoshiko

BTS en CDMX 7, 9 Y 10 de mayo: horario, accesos, merch y guía completa de conciertos en el Estadio GNP

“Las mujeres mueren por él”. Quieren a Omar García Harfuch en ‘La Casa de los famosos’. (AP Photo/Marco Ugarte)

“Las mujeres mueren por él”. Quieren a Omar García Harfuch en ‘La Casa de los famosos’

Eiza González. Foto AFP

Eiza González presume figura de ‘impacto’ en el gimnasio y se lleva todas las miradas

Candice Swanepoel presume la figura perfecta con monokini de serpiente en sesión. Foto: AP

Candice Swanepoel presume la figura perfecta con monokini de serpiente en sesión

[Publicidad]