El anuncio de la visita de BTS al Palacio Nacional causó una gran respuesta. A varias horas de que los surcoreanos lleguen para reunirse con la presidenta, Claudia Sheinbaum, ya hay cientos de fans esperando para poder verlos.

Frente al recinto se montaron cuatro torres de sonido, en las que de momento suenan varios de los éxitos de la agrupación, mientras las Army aplauden y corean.

El descontento también es evidente, ya que en varias ocasiones se han escuchado gritos en contra de Ticketmaster y los revendedores, debido a lo ocurrido con las entradas para los conciertos del 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

Fans comienzan a llegar a Palacio Nacional por visita de BTS este 6 de mayo de 2026. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

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Otro de los cánticos populares entre las asistentes es: “¡más fechas!”, debido a que varias fans no lograron conseguir boletos para ninguno de los tres shows, como es el caso de Daniela y Estrella, de 21 y 22 años, respectivamente.

“Para mí son un acompañamiento, porque yo en 2017 iba en la secundaria; literal, desde primero hasta que ahora me voy a graduar de la universidad, todo este tiempo han estado ahí”, dijo Daniela a El Universal.

#BTS ya suena en el Zócalo, las Army corean los temas de su banda a la espera de saludarlos cuando se asomen en uno de los balcones del Palacio Nacional, donde tendrán un encuentro hoy con la presidenta Sheinbaum.

Video: César González/EL UNIVERSAL. https://t.co/IW4cDaUsFh pic.twitter.com/3Q0YIbu22n — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) May 6, 2026

El llamado de la Presidenta hizo que cientos de personas dejaran sus actividades. En el caso de estas amigas universitarias, con el uniforme aún puesto y solo una sombrilla, decidieron viajar desde el metro Guelatao hasta el centro de la Ciudad de México.

“La verdad es que estaría súper padre. No lo esperábamos; estábamos en la escuela y pensábamos ir a otro lado, pero ya ni fuimos por venir acá. Es una oportunidad que no se va a volver a repetir”, explicó Daniela.

Pero, mientras la euforia se desata en el Zócalo, en redes sociales la historia es otra. Muchas seguidoras se han manifestado en contra y piden se respete la privacidad de los artistas.

No buscar el hotel en el que se hospeda BTS, no compartir su ubicación e incluso, no asistir al Zócalo son algunos de los puntos más discutidos. Sin embargo, para estas estudiantes existe una razón por la que consideran válido asistir.

“Lo del hotel o seguirlos así, obvio está mal, es parte de la privacidad y del respeto. Pero creo que esto, al menos, es algo anunciado; como que sí existe esa invitación”, mencionó Estrella.

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