A poco más de un mes de su lanzamiento, ARIRANG, el quinto álbum de BTS, mantiene al grupo en el Billboard Hot 100 por quinta semana consecutiva.

El sencillo principal, “Swim”, que debutó en el número 1, ha transitado por los puestos 2, 5 y 10, y actualmente se ubica en la posición 22 . En tanto, “Body To Body” figura en el lugar 95, tras haber ingresado en el puesto 25.

El buen momento del álbum coincide con la gira mundial del septeto, que tras arrancar en Corea del Sur pasó por Japón y recientemente llegó a Tampa, Miami donde ofreció tres presentaciones en el Raymond James Stadium entre el 25 y el 28 de abril.

Lee también Conciertos de BTS dejarán derrama millonaria en CDMX; Canaco estima mil 861 mdp

México será la siguiente parada del ARIRANG Tour, con fechas programadas para el 7, 9 y 10 de mayo, como parte de un recorrido que contempla 31 conciertos en 12 ciudades.

¿Qué esperar del ARIRANG Tour?

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, los primeros shows han destacado por su espectáculo visual y por la interacción con el público. Los fans también han acompañado la experiencia con atuendos inspirados en la estética del álbum, en tonos negro, blanco y rojo.

El show combina temas clásicos con lanzamientos recientes y suma momentos para canciones sorpresa, además de elementos como instrumentos tradicionales y escenografías durante los cambios de vestuario.

Lee también Jungkook, de BTS, reacciona por fallas técnicas en el arranque de la gira del grupo en Estados Unidos

Asimismo, se han proyectado mensajes y carteles del público en las pantallas del estadio. Desde el escenario, los integrantes han expresado cuánto extrañaban reencontrarse con sus fans.

BTS curioso por México

Bajo este contexto, la expectativa por México ha crecido. Tras su última presentación en Tampa, Suga expresó en una transmisión en Weverse su entusiasmo por visitar el país, acompañado por Jimin, J-Hope y V.

“Tengo altas expectativas sobre México”, comentó el rapero, mientras que J-Hope recordó su visita previa y aseguró que el grupo quedará impresionado. Jimin, por su parte, añadió: “Estoy esperando que llegue”.

Los integrantes también destacaron que México es uno de los países con mayor interacción en sus redes sociales.

SWIMSIDE celebra el lanzamiento del quinto álbum del grupo de K-pop surcoreano. Foto: Instagram oficial de BTS.

Lee también La policía surcoreana pide una orden de arresto contra el magnate del K-pop que lanzó a BTS