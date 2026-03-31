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Corea del Sur ya celebró el regreso de con un concierto abierto al público, pero ahora es el turno de sus fans en el mundo, incluidas las , de sumarse a los festejos por , el quinto álbum del grupo, y su sencillo principal, “Swim”.

El septeto anunció una nueva experiencia inmersiva en colaboración con Spotify, con la que busca acercarse a sus seguidores en distintas ciudades.

A través de las redes sociales de la plataforma, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook revelaron que la sorpresa llegará a Ciudad de México, São Paulo, Manila, Yakarta y Tokio.

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Hasta el momento no se han dado a conocer fechas ni sedes, aunque se espera que la información se anuncie más adelante. Ciudades como Nueva York y Seúl ya han sido sede de la propuesta.

¿Qué es “SWIMSIDE”?

De acuerdo con la revista ELLE, “SWIMSIDE” es un formato exclusivo dirigido a algunos de los oyentes más destacados de BTS en Spotify. En su edición en Nueva York, la cantante y actriz Suki Waterhouse moderó una sesión de preguntas y respuestas con el grupo, en la que hablaron sobre el álbum “ARIRANG” y la canción “Swim”.

El septeto también ofreció una presentación íntima. En ese contexto, el encuentro incluyó una ambientación temática: seguidores se reunieron en el South Street Seaport, con vista al río East y el puente de Brooklyn, donde recibieron mercancía exclusiva y snacks como palomitas y galletas. Asimismo, varios asistentes compartieron sus experiencias como fans.

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En Seúl, la dinámica fue distinta. Algunos seguidores accedieron a un paseo en bote tras ganar una rifa organizada por Spotify. La actividad incluyó fuegos artificiales, espacios para fotografías gratutos y la posibilidad de dejar mensajes al grupo, lo que sugiere que el formato se adapta a cada ciudad.

BTS visitará México en mayo, con presentaciones programadas los días 7, 9 y 10 en el Estadio GNP Seguros.

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