Corea del Sur ya celebró el regreso de BTS con un concierto abierto al público, pero ahora es el turno de sus fans en el mundo, incluidas las ARMY mexicanas, de sumarse a los festejos por “ARIRANG”, el quinto álbum del grupo, y su sencillo principal, “Swim”.

El septeto anunció una nueva experiencia inmersiva en colaboración con Spotify, con la que busca acercarse a sus seguidores en distintas ciudades.

A través de las redes sociales de la plataforma, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook revelaron que la sorpresa llegará a Ciudad de México, São Paulo, Manila, Yakarta y Tokio.

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Hasta el momento no se han dado a conocer fechas ni sedes, aunque se espera que la información se anuncie más adelante. Ciudades como Nueva York y Seúl ya han sido sede de la propuesta.

¿Qué es “SWIMSIDE”?

De acuerdo con la revista ELLE, “SWIMSIDE” es un formato exclusivo dirigido a algunos de los oyentes más destacados de BTS en Spotify. En su edición en Nueva York, la cantante y actriz Suki Waterhouse moderó una sesión de preguntas y respuestas con el grupo, en la que hablaron sobre el álbum “ARIRANG” y la canción “Swim”.

El septeto también ofreció una presentación íntima. En ese contexto, el encuentro incluyó una ambientación temática: seguidores se reunieron en el South Street Seaport, con vista al río East y el puente de Brooklyn, donde recibieron mercancía exclusiva y snacks como palomitas y galletas. Asimismo, varios asistentes compartieron sus experiencias como fans.

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En Seúl, la dinámica fue distinta. Algunos seguidores accedieron a un paseo en bote tras ganar una rifa organizada por Spotify. La actividad incluyó fuegos artificiales, espacios para fotografías gratutos y la posibilidad de dejar mensajes al grupo, lo que sugiere que el formato se adapta a cada ciudad.

BTS visitará México en mayo, con presentaciones programadas los días 7, 9 y 10 en el Estadio GNP Seguros.