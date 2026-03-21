La espera de cuatro años llegó a su fin, el regreso de BTS es una realidad y sus seguidores de todo el mundo fueron testigos de ello, cuando los siete idols dieron un emotivo concierto llamado BTS Comeback, desde la ciudad de Seúl, con el cual agradecieron a su Army su fidelidad, y que fue visto por todo el mundo gracias a su transmisión por Netflix.

Justo a las cinco de la mañana, hora de la Ciudad de México, el regreso de BTS se dio ante los ojos de miles de seguidores reunidos en la Plaza Gwanghwamun, los cuales estaban ordenados perfectamente en bloques a lo largo de la llamada Calle de los Seis Ministerios.

El escenario, el cual era un enorme marco cuadrado a través del cual se veían las puertas del palacio Gyeongbokgung; se iluminó luces de colores y un grupo de bailarines hizo su aparición sobre una pasarela, provocando que los fans presentes gritaran, y al hacerse a un lado los siete miembros de BTS hicieron acto de presencia, vestidos en blanco y negro.

Regreso de BTS A LOS ESCENARIOS. Foto: EFE/EPA/YONHAP / POOL SOUTH KOREA OUT

Body to body, Holligan y 2.0, fueron los primeros temas que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook interpretaron, y que forman parte de su nuevo álbum Arirang, el cual fue lanzado el pasado 17 de marzo; al finalizar emocionados vieron la reacción de la gente ante su regreso y cada uno agradeció la fidelidad de sus fans con algunas palabras y una reverencia de respeto.

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“Agradecemos a Netflix está noche ¡Finalmente estamos aquí¡”, expresó RM visiblemente conmovido, antes de dar pasó a uno de sus grandes éxitos, Butter.

MIC Drop sonó y BTS mostró que su preparación para este regreso fue a conciencia, ya que la coreografía que presentaron fue precisa, coordinada y sin error.

“Finalmente es estamos aquí”, expresó Jimin, ante sus fans, a quienes llaman Army, que mostraban su emoción con gritos, sonrisas y hasta llanto.

La popular banda surcoreana de K-pop BTS celebra, este sábado, un megaconcierto de retorno en el corazón de Seúl. "BTS The comeback live/arirang", que ha congregado a cientos de kilómetros de fans, en la emblemática plaza de Gwanghwamun. EFE/BIGHIT MUSIC Y NETFLIX

RM explicó que para este regreso habían grabado un álbum en Los Ángeles, en el cual los siete había vertido su sentir y que estaban emocionados de presentar está noche, para después cantar Aliens, uno de los nuevos temas de esta boy band.

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Como mariposas en el estómago, es como Suga definió el estar frente a su público nuevamente, y esto era algo que en verdad les emocionaba, y mientras decía esto la música de un nuevo tema se escuchó, Swim.

Las Army Bomb (varitas de luz) se movían en las manos de sus fans, mientras Normal era cantada por estos idols, una acción que han sido imitada por los seguidores de otros grupos de K-Pop y que en la actualidad cada uno tiene un símbolo que los caracteriza.

Los fans de BTS reaccionan mientras ven el concierto de regreso del grupo de K-pop BTS en una pantalla en el recinto de Seúl. Foto de Jung Yeon-je / AFP

“¿Están listos para escuchar más canciones ahora? Army estoy feliz de estar de vuelta”, expresó Jin.

“Gracias por esperar Army”, agregó Jungkook.

Jimin explicó que mucha gente trabajó para que este regreso fuera especial, comenzando por la búsqueda de un lugar que fuera significativo para ellos y no hubo un mejor lugar que la Plaza Gwanghwamun, símbolo de resiliencia e identidad para el pueblo de Corea del Sur; y acto seguido interpretaron Dynamite.

Agradeciendo la presencia en este regreso a los escenarios y deseando un buen regreso a casa, fue como BTS cerró una hora de concierto, cuyo último tema fue Mikrokosmos, marcando de esta manera el inicio de una nueva era nos sólo para la agrupación, también para el K-Pop que está dominando el mercado internacional en este momento.

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