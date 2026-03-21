Tres años, cinco meses y seis días fue el tiempo que los fans de BTS tuvieron que esperar para ver de nuevo sobre el escenario a sus ídolos RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jungkook y J-Hope, quienes complementaron su regreso mundial ayer con el lanzamiento de su nuevo disco, Arirang.

El álbum causó tal furor que incluso se reportaron problemas en plataformas como Spotify al momento de su estreno, marcando un nuevo récord para los surcoreanos, pues “SWIM” acumuló 3.9 millones de reproducciones en YouTube en sus primeros minutos.

La reacción no sorprende, sobre todo si se considera que, antes de este lanzamiento, el tema con el que la agrupación se despidió antes de ingresar al servicio militar se estrenó el 9 de junio de 2023.

“Arirang es un álbum que encapsula nuestra identidad como BTS. Es particularmente especial porque cada miembro del grupo jugó un rol fundamental para traer estas canciones a la vida y también está lleno de nuestros pensamientos y colores”, dijo RM, líder de la banda, en un especial de Spotify.

Aunado a esto, hoy se llevará a cabo el show de regreso del grupo (que marca el inicio de su gira con la que visitarán México este año), el cual será transmitido por Netflix desde la plaza Gwanghwamun, con el histórico palacio Gyeongbok, en Seúl, como escenario.

Al igual que como ocurrió en México con las preventas y ventas generales de los conciertos de BTS en el Estadio GNP, la demanda de boletos superó por mucho la oferta para esta noche para el recinto, que albergará a 22 mil personas.

Las autoridades señalan que se esperan, además, hasta 260 mil asistentes en las inmediaciones. Netflix transmitirá el evento en streaming para sus suscriptores bajo el título BTS: The Comeback Live | Arirang, a las 5:00 horas México.

RM, lesionado

El cantante actuará hoy con una escayola y una movilidad reducida tras lesionarse en un ensayo el jueves.

El artista sufrió una lesión en el tobillo y fue trasladado a un hospital, donde le diagnosticaron daño en los ligamentos e inflamación, una rotura parcial de ligamento y una contusión del astrágalo, publicó ayer la agencia de representación del grupo, BigHit Music, citada por la agencia Yonhap.

Siguiendo las indicaciones médicas, RM deberá llevar una escayola y limitar estrictamente sus movimientos durante al menos dos semanas para su recuperación.

Tras el diagnóstico, el líder de la banda expresó su compromiso con ofrecer una actuación de calidad en el simbólico regreso de BTS, aunque priorizará las recomendaciones médicas para prevenir cualquier agravamiento de su lesión.

Según señala el comunicado, la actuación de RM en el escenario, incluyendo la coreografía, se verá parcialmente limitada.

Una de las victorias más visibles para los ARMYS mexicanos sucedió hace unos meses, cuando salieron a la venta los boletos para BTS.

El resultado fue que tanto la empresa como Ticketmaster ahora deben revelar los costos completos de los boletos 24 horas antes de iniciar la venta al público, por disposición de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), una medida que beneficia a los consumidores Con información de EFE