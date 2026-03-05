Comienza el tercer mes del año, popularizado porque es la entrada de la primavera. Y Netflix ya anunció lo que será su parrilla de estreno entre películas, documentales, series y programas en vivo, que irán saliendo en a lo largo de los próximos 31 días.

EL UNIVERSAL te presenta algo de los más destacado de lanzamientos y alguna que otra nueva temporada de algo ya conocido por el público

4 de marzo

"DOC"

Juan Pablo Medina interpreta a un brillante doctor quien, tras perder 12 años de recuerdos, debe reconstruir su pasado y recuperar todo lo que amó y ahora parece perdido. Se trata de la versión mexicana de una original italiana. Y acorde a los nuevos tiempos, también se verá las presiones que las farmacéuticas establecen con hospitales. La segunda parte de la serie se estrenará el día 27.

La historia es la adaptación mexicana de la italiana Doc Nelle tue mani; llega a Netflix Latinoamérica el 4 de marzo. Fotos: Azteca, Fidecine, IG y Netflix

6 de marzo

"LOS DINOSAURIOS"

Steven Spielberg, el “culpable” de revivir a los dinosaurios hace más de tres décadas con “Jurassic Park” y que dio origen a una saga que no ha dejado de lanzar películas, está detrás de esta serie documental que saca lo mejor del CGI para mostrar en cuatro episodios los 165 millones de años en que estos seres habitaron la Tierra.

"UN NOVIO POR SUSCRIPCIÓN"

Por supuesto que Corea del Sur no podía estar lejos de los estrenos y ahora llegan con esta serie que sigue a una chica agotada por el trabajo y a la que el amor no le interesa. Pero nunca hay que decir “nunca” y un servicio de citas virtuales le hace cambiar de opinión.

"MÁQUINA DE GUERRA"

Alan Ritchson (“Rápidos y furiosos”), Dennis Quaid (“El día de mañana”) y Stephan James (“Selma”) lideran el reparto de esta cina de acción. La historia gira sobre un ingeniero de combate que, en su última misión de entrenamiento, conduce a unidad en la supervivencia.

10 de marzo

"ONE PIECE: TEMPORADA 2"

Serie con sabor a México, pues el connacional Iñaki Godoy quien la protagoniza. En esta nueva entrega se verá el viaje de los protagonistas en busca del tesoro más grande del mundo, encontrando en el camino islas extrañas y nuevos enemigos. La producción está basada en la serie de manga más vendida en la historia de Japón, original de Eiichiro Oda.

20 de marzo

"EL ORIGEN DE LOS RED HOT CHILI PEPPERS: NUESTRO HERMANO HILLEL"

Un íntimo documental explora los años de formación de los Red Hot Chili Peppers y la gran influencia que tuvo uno de los miembros originales de la banda, Hillel Slovak.

27 de marzo

"BTS: EL REGRESO"

El grupo sensación coreano llega al streaming con este documental en el que se ve su reunión para grabar su álbum “ARIRANG”, con todo lo que eso conlleva.

