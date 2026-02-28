Los ojos de Juan Pablo Medina poseen un brillo que solo se asemeja al sol que le da de lleno en el rostro.

Se encuentra en Bogotá, iluminado por una sonrisa del que ha superado uno de los retos más grandes que puede enfrentar un ser humano.

En 2021, le ocurrió un episodio de salud muy serio que cambió su vida: un infarto silencioso que provocó trombosis arterial, por la cual le amputaron la pierna derecha.

“A veces no nos fijamos tanto de estar agradecidos por tener dos manos, es algo que pues viene natural, por decirlo de una manera, y ahora lo veo totalmente desde otro lugar”, dice en entrevista vía Zoom desde Bogotá.

La historia es la adaptación mexicana de la italiana Doc Nelle tue mani; llega a Netflix Latinoamérica el 4 de marzo. Fotos: Azteca, Fidecine, IG y Netflix

Justo en esa ciudad rodó hace unos meses la serie Doc, que estrena el 4 de marzo por Netflix.

En ella, interpreta a un médico llamado Andrés Ferrara, quien sufre un intento de asesinato del que sobrevive, dándole así una segunda oportunidad en la vida. El problema: pierde todo recuerdo de los últimos 12 años.

“(La serie) me llegó en un momento donde también estoy en un proceso de reinvención, creo que el personaje justo vive esta segunda oportunidad, y yo, personalmente, estoy en agradecimiento total con la vida”, afirma el actor.

“Estoy agradecido por seguir acá, por tener cada vez más y mejores oportunidades de reinventarme, de empezar otra vez, de tener un nuevo reto muy lindo y creo que justo eso le pasa al personaje, conecté demasiado con esto”, enfatiza.

La serie destaca la importancia de las segundas oportunidades. Fotos: Azteca, Fidecine, IG y Netflix

Curan su alma

Los médicos tienen un lugar muy especial en su corazón.

No sólo porque su padre es uno de ellos, sino por que durante todo este proceso de salud, Juan Pablo se sintió arropado por muchos más allá del aspecto profesional.

“La serie habla bastante de segundas oportunidades, nos muestra un poco el lado humano médico que creo que es algo que se tiene que celebrar siempre. Es un proyecto que tiene mucho corazón”, dice el actor.

Durante su recuperación, recibió el apoyo de su padre, cirujano y coloproctólogo de profesión, en cuidados generales, además de levantarlo en aspectos personales.

Participó en los Juegos Paralímpicos París 2024 como representante de una marca de prótesis. Fotos: Azteca, Fidecine, IG y Netflix

Para Medina, la familia fue fundamental para sobrellevar el duro golpe que cambió de vida, algo que, cree, comparte con su personaje en Doc.

“Mi familia es mi centro. Me dio mucho poder. También yo me preguntaba, ‘¿cómo me quiero ver? ¿Qué quiero de aquí en adelante? ¿Qué quiero hacer?’ Estás en un lugar donde fácilmente te puedes ir para abajo si le das ese peso y esa carga, en lugar de tratar de dar la vuelta y ver que las barreras las tenemos en la cabeza”, comparte.

“El personaje también se quiere agarrar de la familia: recordar. No entiende qué está pasando. Es una realidad muy dura, pero es una segunda oportunidad y hay que estar sumamente agradecidos... y voy con mucho ánimo de seguir y de no caerme”.

Nueva perspectiva

Doc es un remake de una exitosa serie italiana, basada en un caso real.

En la telenovela de Azteca, Cuando seas mía (2001), como Bernardo, un hombre homosexual. Fotos: Azteca, Fidecine, IG y Netflix

En ella, Juan Pablo comparte créditos con Gabriela de la Garza, Stephanie Cayo, Giuseppe Gamba, Iván Sánchez, Erick Chapa, entre otros, bajo la dirección de Francisco Franco.

“Lo importante es que también la serie aborda mucho el tema de la empatía, algo que es fundamental en mi vida”, considera.

El que se estrene en una plataforma global como Netflix, tiene para el actor una importancia mayor, pues su interpretación promete llegar a más personas, incluso en otros idiomas.

“Estoy con muchas ganas de llegar más profundamente a más personas, es una forma de agradecimiento con la familia, los compañeros de vida, amistades. Eso es algo que de lo que me agarré en un principio para tener fuerza y conectarlo con la cabeza”.

Cañitas, de 2007, ha sido uno de los 32 filmes que ha realizado a lo largo de su carrera. Fotos: Azteca, Fidecine, IG y Netflix

De momento, detalla, no tiene otro proyecto en puerta, pero su mente está ocupada en disfrutar cada momento, incluso si las cosas parecen no ir como las había planeado.

“Hay que ver hacia adelante, voltear para ver, sentir y atravesar el dolor. Se vale estar triste, enojado, pero creo que eso es parte de entender que seguimos por acá y tenemos camino hacia adelante”, afirma el actor.

Su rol de Diego en La casa de las flores, donde comparte con Dario Yazbek, es de los más recordados. Fotos: Azteca, Fidecine, IG y Netflix

El año pasado estrenó la serie Serpientes y escaleras, donde interpretó a Olmo “Mr. Choco” Muriel. Fotos: Azteca, Fidecine, IG y Netflix