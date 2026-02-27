Alejandro Sanz no se cierra al amor, al parecer el cantante de 57 años ya tiene en la mira a la peruana Stephanie Cayo, casi 20 años menor que él, una amiga que conoce desde hace tiempo, pero que recientemente han aparecido juntos y en un plan que podría ser más que una amistad.

La actriz y el cantante ya habían despertado sospechas de que un romance los unía, esto, después de que Alejandro terminó su noviazgo con la actriz Candela Márquez, con quien duró poco más de un año.

Stephanie Cayo y Alejandro Sanz aparecieron juntos y se dieron un abrazo al final del concierto que el cantante español ofreció en Lima como parte de su gira por Sudamérica. Previamente fueron captados juntos en las presentaciones del artista en Guayaquil y Bogotá.

En diciembre de 2023, la actriz peruana ya había sido vinculada con Sanz luego de que una fotografía compartida en redes sociales avivara las especulaciones sobre una posible conexión.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo, así se han dejado ver juntos en redes sociales.

Cayo, quien actualmente forma parte de la nueva serie de Netflix titulada “Doc”, cumplirá 38 años el 8 de abril, y aunque ninguno de los dos ha confirmado una relación romántica, el abrazo que se dieron públicamente en Lima, está dando mucho de qué hablar.

Aunque mucho se habla del amor platónico que existiría entre Alejandro Sanz y la colombiana Shakira, lo cierto es que entre ellos solo hay una amistad desde años atrás, y ahora suena fuerte que el artista estaría abriendo la puerta de un nuevo amor.

Estas han sido las parejas más recientes del intérprete de "La fuerza del corazón":

Candela Márquez (2025): La actriz española fue su pareja más reciente, con rumores de ruptura en diciembre de 2025.

Rachel Valdés (2019-2023): Artista plástica cubana con quien mantuvo una relación de poco más de tres años tras su divorcio de Perera.

Raquel Perera (2012-2019): Se casaron en 2012 y tuvieron dos hijos, Dylan y Alma, separándose de manera amistosa.

Valeria Riera (aprox. 2003): Madre de su hijo Alexander.

Jaydy Michel (1999-2005): Modelo y actriz mexicana, madre de su hija Manuela, con quien estuvo casado.

