Más Información

Trabajadores sindicalizados del INAH se reúnen con Joel Vázquez; exigen respeto a derechos laborales

Trabajadores sindicalizados del INAH se reúnen con Joel Vázquez; exigen respeto a derechos laborales

La ficción especulativa de la escritora Gabriela Damián Miravete

La ficción especulativa de la escritora Gabriela Damián Miravete

Dan anuncios sobre el Paax GNP 2026

Dan anuncios sobre el Paax GNP 2026

Sheinbaum “reorientará” 2 mil millones de pesos a Cultura para 2026

Sheinbaum “reorientará” 2 mil millones de pesos a Cultura para 2026

Museo de San Carlos descubre que posee obra de Botticelli

Museo de San Carlos descubre que posee obra de Botticelli

Pintar con voz y cabello: el Jumex propone otras formas de ver

Pintar con voz y cabello: el Jumex propone otras formas de ver

Después de meses de ausencia, Ivet Playà, la fan que demandó y tachó a de ser un “depredador sexual”, reapareció en redes sociales para dar nuevos detalles sobre el cantante.

La exfanática, que había revelado aspectos de su relación con el intérprete de “La fuerza del corazón”, ahora aseguró que mantuvieron una dinámica en la que ella se sintió utilizada emocional y sexualmente.

Lee también

Ivet Playà aseguró sentirse como "objeto sexual" de Alejandro Sanz

A través de sus redes sociales, Ivet compartió una cronología de lo vivido y denunció que su versión fue desacreditada por Sanz y su equipo legal.

“En marzo quiero hablar en prensa sobre mi historia. En abril me piden una propuesta de negocio para silenciarla. En junio giran la tortilla para tacharme de algo porque no tienen NADA en contra de mí. Fin de la historia”.

Ivet Playà reabre caso de su relación con Alejandro Sanz. Foto: Captura de pantalla (@ivetplaya)
Ivet Playà reabre caso de su relación con Alejandro Sanz. Foto: Captura de pantalla (@ivetplaya)

Por otro lado, Ivet señaló que Alejandro Sanz no se encontraba soltero mientras intentaba tener una relación con ella y aseguró sentirse como un “objeto sexual”.

“Alejandro Sanz tenía (y sigue teniendo) novia y pretendía al mismo tiempo seguir utilizándome como objeto sexual”.

Lee también

¿Cómo empezaron los problemas con Alejandro Sanz?

En junio, Ivet Playà contó públicamente que su relación con el cantante había pasado de la admiración a un vínculo íntimo en el que se sintió manipulada. Sus declaraciones no solo fueron difundidas en redes sociales, sino también en televisión.

La mujer señaló que Sanz habría aprovechado su fama para mantener una relación desigual. Incluso lo describió como “un depredador sexual”, lo que generó un fuerte debate.

Con el tiempo, agregó acusaciones sobre manipulación emocional y presiones para silenciarla. También afirmó que hubo intentos de desacreditarla, lo que convirtió su historia en un caso cada vez más polémico y visible.

Por su parte, demostró gratitud hacia sus seguidores, quienes lo apoyaron en medio de la controversia, y aseguró que lo que decían de él eran falsedades.

“A pesar de lo convulsivo de estos días, o quizá por ello, quiero agradeceros que formáis parte de este sueño; nunca os voy a fallar, nunca me plegaré a abusos y no consentiré que nos falten al respeto de manera tan ruin”, señaló Sanz.

Actualmente, el cantante español está presentando su gira “¿Y ahora qué?”, con tres fechas programadas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México los días 9, 10 y 31 de octubre.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Es el fin de Christian Nodal? Universal Music lo acusa de presentar documentos falsos: “Podría ir a la cárcel”. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP

¿Es el fin de Christian Nodal? Universal Music lo acusa de presentar documentos falsos: “Podría ir a la cárcel”

Ben Affleck está ‘volviendo loca’ a Jennifer Lopez: revelan que es ‘grosero’ y que humilla a su ex. Foto: AP/ AFP

Ben Affleck está ‘volviendo loca’ a Jennifer Lopez: revelan que es ‘grosero’ y que humilla a su ex

Adela Noriega y su lado desconocido: comportamientos extraños en el set, hermetismo y rumores de sobre su fallecimiento. Foto: EFE

Adela Noriega y su lado desconocido: comportamientos extraños en el set, hermetismo y rumores de sobre su fallecimiento

Reconciliación entre Harry y la familia real podría llevar a Meghan a un colapso mental: “atentaría contra su vida”. Foto: AFP

Reconciliación entre Harry y la familia real podría llevar a Meghan a un colapso mental: “atentaría contra su vida”

Sabrina Carpenter explota su belleza y deja sin aliento a sus fans en nueva sesión para Vogue Italia. Foto: EFE

Sabrina Carpenter explota su belleza y deja sin aliento a sus fans en nueva sesión para Vogue Italia