Más Información

100 nuevos "Semilleros Creativos", labores de reconstrucción por sismos finalizada y "México Canta", cómo destacados del Primer Informe

100 nuevos "Semilleros Creativos", labores de reconstrucción por sismos finalizada y "México Canta", cómo destacados del Primer Informe

El laberinto de los extraviados

El laberinto de los extraviados

Recital de Ramón Vargas, en el Festival Cultura UNAM

Recital de Ramón Vargas, en el Festival Cultura UNAM

“La aventura humana puede llegar a naufragar”: Amin Maalouf

“La aventura humana puede llegar a naufragar”: Amin Maalouf

Amin Maalouf obtiene el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025; su obra desafía el nacionalismo y la cerrazón religiosa

Amin Maalouf obtiene el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025; su obra desafía el nacionalismo y la cerrazón religiosa

Claudia Sheinbaum dedica 2 minutos con 45 segundos a cultura y ciencia en primer informe

Claudia Sheinbaum dedica 2 minutos con 45 segundos a cultura y ciencia en primer informe

ya está en , listo para emprender una gira de 24 conciertos. ¿Su primera parada?,, ciudad en la que se paseó este martes, sin embargo, nadie se percató de de la presencia del cantante español, a pesar de que caminó por las calles como si de otro transeúnte se tratara.

El "¿Y ahora qué? Tour" ya llegó a nuestro país, se trata de la más reciente gira del español que, este 2025, regresó a la música con un álbum a través del que buscaba sanar sus héridas, con temas como "Hoy no me siento bien" que, en la actualidad, rebasa las 25 millones de reproducciones.

La aceptación de la nueva música de Sanz ha sido tal que, al poco tiempo, anunció que regresaría a nuestro país con una gira con la que recorrería gran parte de la República Méxicana.

Lee también:

Y, este miércoles, ofrecerá el primero de dos conciertos que realizará en Puebla, en el Auditorio GNP Seguros.

A propósito de su arribo, el cantante compartió que, como parte de su llegada, aprovechó para dar un paseo por la Plazuela del Tomo, ubicada en el Centro Histórico del estado.

Ahí, se encuentra El barrio del artista, un bazar en donde creadores, que se desempeñan en distintas disciplinas, ofrecen parte de su arte a turistas y también a sus paisanos.

Lee también:

Y, si bien, Alejandro caminó por las calles, y hasta posó frente al Templo de San Cristobal, caracterísitco por su campanario y su estructura colonial, la presencia del intérprete de "Pisando fuerte" pasó desapercibida, como mostró en sus redes sociales.

En un video, el músico aparece caminado en medio del tránsito y varios vehículos, con una gorra y gafas oscuras puestas, que disfrazaban, en cierta medida, su apariencia.

Sanz también mostró su entusiasmo por pisar tierras mexicanas e hizo la cuenta regresiva para reunirse con sus fans.

Lee también:

"El día tres comenzamos la gira ´¿Y ahora qué?, en Puebla, deseando ya... México, voy pa´ti".

¿En qué ciudades y qué días serán los conciertos de Alejandro Sanz en México?

Puebla

3 y 4 de septiembre / Auditorio GNP Seguros

Mérida

6 y 7 de septiembre / Foro GNP Seguros

Ciudad de México

12, 13, 17 y 18 de septiembre / Auditorio Nacional

Monterrey

20, 21 y 23 de septiembre / Arena Monterrey

Guadalajara

25, 27 y 28 de septiembre / Auditorio Telmex

Querétaro

2 de octubre / Hípico de Juriquilla

León

4 de octubre / La Velaria de la Feria

Ciudad de México

9 y 10 de octubre / Auditorio Nacional

Chihuahua

12 de octubre / Plaza del Ángel

San Luis Potosí

16 de octubre / Arena Potosí

Villahermosa

18 de octubre / Teatro al Aire Libre

Veracruz

22 de octubre / Estadio Beto Ávila

Tampico

25 de octubre / Expo Tampico

Torreón

29 de octubre / Coliseo Centenario

* Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Tom Cruise no soporta a Pedro Pascal, afirman: “Lo desprecia, cree que es un novato”. Foto: AP

Tom Cruise no soporta a Pedro Pascal, afirman: “Lo desprecia, cree que es un novato”

¿Truco publicitario? Pamela Anderson y Liam Neeson bajo el reflector por las dudas de su romance. Foto: Charly Triballeau/ AFP

¿Truco publicitario? Aseguran que Pamela Anderson y Liam Neeson nunca salieron; "su romance fue planeado"

Bruce Willis es trasladado a una casa de reposo; su esposa revela lo difícil de la decisión. Foto: Demi Moore / IG

Bruce Willis enfrenta su mayor miedo: es trasladado a casa de reposo por demencia

Foto: AFP

Halle Berry presume su silueta en bikini negro a los 59 años y deslumbra en redes

¿Tom Cruise y Ana de Armas se casan? El actor ya prepara acuerdo prenupcial de 600 millones de dólares. Foto: AFP / AP

¿Tom Cruise y Ana de Armas se casan? El actor ya prepara acuerdo prenupcial de 600 millones de dólares