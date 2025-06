Alejandro Sanz envió un mensaje a sus fans, a propósito de que hoy celebran el día ofical de su "fandom", expresándoles la gratitud que experimenta, pues a pesar de las acusasiones de Ivet Playà, la admiradora con la que entabló un vínculo sexual, siguen apoyándolo, motivo por el que afirmó que no dejará de ser tan cálido como acostumbra con las personas que lo siguen.

Fue hace poco más de una semana que Playà publicó el video donde relataba la relación que sostuvo con el cantante de "Cuando nadie me ve".

Los señalamientos de Ivet indicaban que Sanz había tenido un comportamiento que traspasaba los límites de lo moral, lo que generó gran controversia pues, a lo largo de su trayectoria, el cantate español nunca había estado envuelto en un escándalo y, menos, de esa índole.

Si bien, la acusación de la joven dio de qué hablar, desde un principio fue desacreditada por las redes sociales, en general, pero, muy particularmente, por los fanáticos de Sanz, quienes afirmaban que el músico solía tener un trato que los hacía sentir especiales a cada uno.

También hubo algunas seguidoras que afirmaron ser testigos de la aparente forma en que Ivet buscaba, insistentemente, al músico por las redes sociales.

Mientras un caos reinaba en las redes, Alejandro se pronunció hasta la mañana del siguiente día, reconociendo que había tenido una historia con Playà, pero él la recordaba de forma muy distinta a como ella.

También dejó entrever que, la cordialidad entre los dos fue persistente, hasta que Ivet le habría propuesto que invirtiese en su negocio familiar; cuando él se negó, el comportamiento de ella habría cambiado radicalmente.

Y, en tanto, Ivet ofreció una entrevista, que no la dejó muy bien parada, el cantante ha enfocado sus energías en agradecer a sus fans por no abandonarlo pero, sobre todo, por confiar en él.

Hoy, que sus seguidores celebran el "Día del Fam Sanzero", el cantante envió un mensaje, a través de su canal de difusión, en el que se dijo agradecido por todo el amor que recibe de ellos, el cual, afirmó, es completamente mutuo.

"A pesar de lo convulsivo de estos días, o quizá por ello, quiero agradeceros que formaís parte de este sueño, nunca os voy a fallar, nunca me plegaré a abusos y no consentiré que nos falten al respeto de manera tan ruín", señaló.

Reconoció que ha fallado en muchas ocasiones en la vida, pero afirmó que no de la manera en que Playà ha tratado de retratarlo.

"No soy perfecto, tengo muchos defectos pero uno de ellos no es ser un miserable, claro que siento vergüenza, si exponen mi privacidad, pero no pienso dar un paso atrás", destacó.

También aclaró que no se alejará de sus fans ni cambiará el trato que ha sostenido con ellos a lo largo de los años.

"He pasado por momentos muy malos y ,en esos momentos, he sido muy vulnerable pero, creédme, que eso no me da a dudar ni un momento de lo bello que hemos construído; no hay un segundo de lo nuestro que pueda estropear la maldad de nadie".

