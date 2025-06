Mientras Alejandro Sanz agradecía a sus fans por el apoyo recibido en esta reciente semana, después de que una exfan de él llamada Ivet Playá asegurara que el artista sobrepasó todos límites "morales" con ella, la mujer se presentaba en el programa "¡De viernes!", donde protagonizó una polémica e incómoda entrevista.

Muchos aseguran que nunca antes se había vivido en "¡De viernes!" una entrevista tan incómoda que la de Ivet Playá, la fan de Sanz que contó que tuvo encuentros íntimos con él cuando tenía 18 años y él 49.

En un primer momento muchas dudas surgieron del video que la mujer compartió en redes, después se supo que ante las propuestas de entrevista, ella estaba cobrando para otorgarlas; después, cuando Sanz rompió silencio, admitió la especial relación entre ambos, pero agregó que la joven habría tenido intereses económicos y ante su negativa optó por acudir a los medios.

Ivet Playá dice que Alejandro Sanz es un depredador sexual

Entre declaraciones confusas y una diálogo un tanto atropellado, fue que Ivet Playá habló en el programa "¡De viernes!" sobre la situación que vivió con Alejandro Sanz, una relación en la que considera que hubo diferencias de poder, una superioridad por parte de Sanz, que según ella se aprovechó "por mi condición de fan porque yo lo idolatraba".

Ivet llamó al artista “una pesadilla”, y dijo tener fotos, videos y hasta audios; los presentadores, Beatriz Archidona y Santi Acosta, la interrumpieron varias veces al considerar imprecisas esas acusaciones.

"Nosotros no te hemos entendido hasta ahora, nos ha costado mucho, te hemos seguido, te hemos escuchado, no sé todavía cuál es el daño que tú has sufrido en esa relación como para salir en redes a denunciar eso, probablemente Alejandro tampoco lo sabe".

Ella se dijo estar con "las emociones bloqueadas" como para mandarle un mensaje a Sanz, habló de "irregularidades delictivas" por parte de Sanz pero sin especificar, y aseguró que ha leído varios testimonios en redes de personas que han sufrido lo mismo que ella.

"Víctimas que han sufrido situaciones similares a las mías con Alejandro Sanz, no estamos hablando ni de una, ni de dos ni de tres".

Cuando Ivet dijo que incluso Sanz entraría en la clasificación de un "depredador sexual", los conductores decidieron terminar la entrevista e invitaron a la joven a que ese tipo de señalamientos los debería hacer ante las autoridades, y lamentaron no poder entenderla debido a la ambigüedad que manejó durante la charla.

Al salir del programa, Ivet aseguró a Europa Press que no se quedará callada y que seguirá hablando de lo que le ocurrió con Alejandro Sanz.

"Tengo la lengua partida de todo lo que me estoy mordiendo, que espero que se resuelva muy pronto" y dijo sentir una "decepción" después de ver cómo ha actuado el artista español, quien celebró la primera comunión de sus hijos pequeños Dylan y Alma, fruto de su relación con Raquel Perera.

