En una fotografía del 2017, Ivet Playá, la mujer que se dio a conocer hace unos días al revelar que tuvo una relación cercana y "tóxica", con el cantante Alejandro Sanz, compartió una foto con el artista español en la que le hace una especial petición: "no me sueltes nunca, yo ya no me imagino una vida sin caminar de tu mano", se lee en el mensaje que algunos cibernautas han calificado como "una obsesión" por parte de la joven que asegura, Sanz abusó del poder y la influencia que tenía sobre ella.

"La obsesión que tienes con Alejandro es impresionante. ¿Creíste que te ibas a casar con él? Todos tenemos un artista que amamos, pero debemos de separar la realidad de la ficción, hermana es un artista mundial". "Te la soltó y a llorar pal valle mi amor. Estás ardida pero ni así lograras destruirlo. Fanática", se lee entre los comentarios de la foto compartida en el Instagram de Ivet.

Ivet Playà, fan de Alejandro Sanz, mantiene en sus redes fotos y especiales dedicatorias para el cantante.

Desde ese 2016, la mayoría de las fotos de Ivet tienen el "me gusta" de Alejandro Sanz, quien, también le dedicó varios emoticones de corazón y a través de un contundente mensaje negó la versión de Ivet que asegura.

"Cómo un trabajo te puede cambiar la vida yahoo respuestas", escribió Ivet Playà refiriéndose a su experiencia de trabajar con Alejandro Sanz.

El tatuaje que Ivet se hizo en honor a Alejandro Sanz

Ivet no sólo compartió fotos y mensajes sobre los múltiples conciertos de Alejandro Sanz a los que asistió, también se tatuó la expresión "¿Lo ves?", el título de una canción de Alejandro, tema que además bailó para cerrar su carrera en la gimnasia artística.

"Por ser la canción que me pellizcó el alma desde que escuché la primera nota del piano. Tras 12 años dedicados a la gimnasia rítmica, no podría haber pisado por última vez el tapiz sin bailar una canción que no tuviera alma, sentimiento, emoción y sensibilidad", escribió.

A esa publicación Sanz respondió. "Qué bonito".

Ivet Playà, la fan de Alejandro Sanz, se tatuó en honor al cantante.

Ivet asegura que se siente "engañada" y "utilizada" por el cantante, a través de un comunicado contó:

"Jugó con mis sueños, con mi ilusión, con 22 años dejé mi hogar en Barcelona para mudarme a Madrid sola porque Alejandro Sanz me contrató para trabajar", reveló.

En redes guardó el testimonio de la experiencia:

"Dos veranos, 20 conciertos, 15 ciudades y cinco abrazos balanceados, pero lo más importante: he visto a un artista subirse al escenario con eternas agallas que sé que ningún ser humano se las ha enseñado, me gusta la luz que vislumbran tus grietas y el olor que desprende tu verdad, te agradezco todo lo que ya sabes y lo que me queda por contar de reojo y con descaro. Te quiero canallita y felicidades otra vez por estas dos giras tan tuyas y tan vivas. Pd. si aún no ves el sol es porque siempre lo llevas dentro, me lo dijo tu sonrisa", escribió.

Ivet Playà, relató que tuvo un vínculo con el intérprete que comenzó en las redes sociales, y que luego "se convirtió en íntimo y sexual". "Jugó con mis sueños, con mi ilusión" afirmó.

Alejandro Sanz admitió la amistad especial y cercana que tuvo con la joven, pero negó que haya existido alguna práctica indebida.

Reveló que en el mes de mayo ella le ofreció participar en invertir en unos negocios familiares, pero Sanz se negó porque así se lo recomendaron sus asesores.

"Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora. Siento que tu reacción sea esta pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo encuentres ponto tu camino y felicidad".

Alejandro Sanz mantiene desde hace unos meses una relación sentimental con la actriz española Candela Márquez.

