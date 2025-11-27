Más Información

La historia de amor entre Alejandro Sanz y Candela Márquez aún no tiene punto final como muchos habían pensado después de que hace unas semanas se desatara una versión de su ruptura por una supuesta infidelidad del cantante.

Márquez dejó de seguir al artista en Instagram y él hizo lo mismo aunque solo durante unas horas; la versión del truene se reforzó cuando el cantante español llegó solo a la entrega de los Latin Grammy en Las Vegas, además de que la pareja no se dejó ver ni en fotos juntos en redes sociales.

Sin embargo todo cambió cuando Sanz llegó acompañado de Candela a la gala Elle x Future para recibir el premio Elle Eco Award 2025 por su compromiso con el futuro del planeta a través de la sostenibilidad.

Tras posar abrazados derrochando miradas y gestos cómplices, ambos prefirieron no hablar sobre su historia de amor ni sobre los rumores de crisis que les han perseguido en las últimas semanas.

De acuerdo a Europa Press, Candela se limitó a confesar que está "muy feliz" , mientras que Alejandro reveló que sus planes para esta Navidad en compañía de su familia y de su novia.

"Pasaré Navidades en España. Este año nos juntamos además toda la familia, seremos muchos, muchos" reveló.

Sanz confirmó que además de los hijos que tiene en común con Raquel Perera, Dylan y Alma, estará con Manuela -fruto de su relación con Jaydy Michel-, y con el hijo que tuvo con Valeria Rivera, Alexánder.

Alejandro y Candela posaron además junto a otra parejita, la de Richard Gere y Alejandra Silva.

