Juan Pablo Medina está abierto para actuar, y levanta la mano para que lo inviten a participar en una telenovelas, pues reveló que no ha recibido invitación para ello desde hace tiempo; el actor reconstruyó su vida a cuatro años y medio de que perdiera su pierna derecha debido a una trombosis.

Fue en julio de 2021 cuando el actor mexicano sufrió un infarto silencioso mientras rodaba la serie "Horario estelar", lo que provocó coágulos en sus piernas e intestino, complicándose hasta requerir amputación para salvarle la vida.

El dolor abdominal inicial fue diagnosticado como trombosis severa tras el infarto no detectado a tiempo. Tras cirugías para extraer coágulos, su cuerpo no respondió, obligando a los médicos a amputar por debajo de la rodilla.

El actor Juan Pablo Medina.

Desde julio 2021 Medina usa una prótesis alemana, con la cual ha retomado su carrera y su vida en general, incluido baile, ejercicio y deporte extremo

"Hay que aprender a adaptarse y ver qué se puede hacer, de qué manera y entrarle con todo", dijo en entrevista con el programa "Hoy".

Agregó que lo ocurrido lo ve como una oportunidad más de estar en la Tierra, y que está muy contento con el reto y dándolo todo.

Eso sí, levanta la mano para ser considerado en una telenovela en Televisa, pues dice que no lo han tomado en cuenta,

"Yo no estoy cerrado a nada, pero no he recibido aún invitación para hacer una novela... si se puede, ojalá que pronto", expresó.

Medina también se encuentra abierto al amor tras un par de intentos por salvar su relación con Paulina Dávila, con quien duró seis años.

"Sí, ahorita estoy tranquilo, contento, ya veremos", expresó.

