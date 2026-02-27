“¡Atrápalos ya!” es la frase que ha formado parte de una generación desde 1996. Los Pokémon (aquellos llamados monstruos de bolsillo) encendieron las consolas de los niños para entrar en un juego que cumple 30 años y que ha ganado puntos como una de las franquicias más rentables.

El anime japonés de Satoshi Tajiri sigue las aventuras de un niño llamado Ash Ketchum (Satoshi en japonés), quien emprende un viaje para convertirse en Maestro Pokémon, mientras se enfrenta constantemente al Equipo Rocket, integrado por los villanos James, Jessie y Meowth.

El 27 de febrero de 1996, junto a la consola portáil Game Boy de Nintendo, se lanzó el videojuego Pocket Monsters, en sus versiones Rojo y Verde. El objetivo principal era capturar criaturas hasta completar una enciclopedia llamada Pokédex y entrenarlas para derrotar a los líderes de gimnasio hasta llegar a ser maestro Pokémon.

“No teníamos idea de en lo que se iba a convertir 'Pokémon'”, dice Pepe Toño Macías, voz de James en español latino. “Fue un fenómeno. En Latinoamérica tuvo mucho que ver eso. Para nada estoy diciendo que nosotros seamos los responsables del éxito, pero sí de que la gente se identificara con este Equipo Rocket”.

"Pokémon" avanzó y atrapó nuevos territorios: el cine, la televisión, las cartas coleccionables y una línea de productos con la imagen de Pikachu y otras criaturas, pero su llegada a la pantalla fue una de las conquistas más poderosas.

De acuerdo con License Global, Pokémon es una de las grandes franquicias de la historia, al haber generado alrededor de 100 mil millones de dólares en ventas, siendo sus principales fuentes los videojuegos, cartas y el anime, hoy en manos de Pokémon Horizons.

“Un colega que da clases me contó que un alumno suyo, de Chile, pasó por un proceso muy duro porque su esposa tuvo cáncer. Durante ese tiempo veían Pokémon y se divertían mucho. Yo creo que esa risa que de repente les robábamos ayuda para muchas cosas”, comparte Pepe Toño Macías con nostalgia.

Como parte de su 30 aniversario, durante el Super Bowl LX, The Pokémon Company invitó a figuras internacionales como Lady Gaga y Young Miko a elegir su Pokémon favorito.

“Me considero afortunado por la manera en la que también me ha tocado darle seguimiento a Pokémon en todas sus escenas y en todos sus frentes”, dice Emilio Reyes, conocido como Juanem, creador de contenido especializado en Pokémon.

