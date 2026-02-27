“¡Atrápalos ya!” es una frase que ha formado parte de la niñez de muchos desde 1997, cuando se estrenó "Pokémon" una serie sobre extrañas criaturas.

La historia seguía las aventuras de un joven Ash Ketchum, quien decide dejar todo atrás para emprender el viaje y convertirse en el mejor Maestro (entrenador) Pokémon. Pero en esta travesía, Ash no está solo, lo acompaña Pikachu, un peculiar ser amarillo con el poder de almacenar y lanzar energía eléctrica.

Así, los compañeros no solo se enfrentna a diversas aventuras y retos, también a un trío de villanos (James, Jessie y Meowth) que se hace llamar el Equipo Rocket

“No teníamos idea de lo que se iba a convertir 'Pokémon', fue un fenómeno", confiesa Pepe Toño Macías, voz de James en español latino.

Lee también Pokémon Go cumple 10 años y anuncia celebraciones

El origen de "Pokémon" a través de una pórtatil

Mientras México se recuperaba de una fuerte crisis económica y en Estados Unidos se lanzaba Hotmail, en Japón ocurrió un hecho que marcó para siempre al mundo del entretenimiento.

El 27 de febrero de 1996, Nintendo sacó a la luz su nueva consola, el Game Boy y junto a esta se lanzó "Pocket Monster", un videojuego cuyo objetivo principal era capturar cientos de criaturas, entrenarlas, combatir con ellas y ganar tantas batallas fuera posible para ser el mejor... un maestro.

El videojuego supo diversificarse con el paso del tiempo, lanzando no solo nuevos títulos, también cartas, juguetes y una serie de televisión que llegó a México en el 99.

“Para muchos latinos, el primer acercamiento fue la serie animada y todos los productos que se derivaron; de ahí se empezó a convertir en un fenómeno”, explica Juan Emilio Reyes, conocido como Juanem, creador de contenido especializado en Pokémon.

De acuerdo con License Global, "Pokémon" ha generado alrededor de 100 mil millones de dólares en ventas, siendo sus principales fuentes los videojuegos, el juego de cartas y el anime, actualmente representado por Pokémon Horizons.

“Lo están haciendo bien con la diversificación que hay en el terreno de los videojuegos, expandiéndose a diferentes plataformas. Siguen creando criaturas súper carismáticas que enamoran a nuevas generaciones y ya son más de mil Pokémon", agregó Juanem.

Pokémon 30 aniversario

El origen de la franquicia se remonta a 1990, cuando Satoshi Tajiri comenzó a desarrollar el concepto de Pokémon, seis años antes de su lanzamiento oficial.

Criado a las afueras de Machida, en Tokio, Tajiri pasó su infancia coleccionando insectos, los cuales intercambiaba con sus amigos. Esa experiencia fue trasladada al mundo de los videojuegos.

El CEO de The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, ha expresado su intención de que la franquicia perdure hasta 100 años. En entrevista con la BBC, explicó que Pokémon debe expandirse más allá de la historia de Ash, permiendo que nuevos jugadores se integren sin necesidad de conocer a las más de 1,025 criaturas en nueve generaciones.

“Si seguimos centrados en nuestra misión, Pokémon probablemente pueda continuar hasta su 50 o 100 aniversario”, afirmó Ishihara.

Aunque, tras 25 temporadas, en 2023 Ash finalmente se convirtió en Maestro Pokémon, y el Equipo Rocket tomó caminos separados, muchos fans continúan regresando a la animación para reconectar con su infancia.

“Un amigo que da clases me contó que un alumno suyo, de Chile, pasó por un proceso muy duro porque su esposa tuvo cáncer. Durante ese tiempo veían 'Pokémon' y se divertían mucho. Yo creo que esa risa que de repente les robábamos ayuda para muchas cosas”, dijo Macías con nostalgia.

Como parte de su 30 aniversario, durante el Super Bowl LX, The Pokémon Company invitó a distintas figuras internacionales como Lady Gaga, Jisoo, Charles Leclerc, Lamine Yamal y Young Miko a elegir asu Pokémon favorito. Criaturas como Jigglypuff, Zygarde, Arcanine, Gengar y Psyduck no solo forman parte de su vida, sino que también los inspiran.

"Me considero un tipo bastante afortunado por la manera en la que me ha tocado darle seguimiento a 'Pokémon' en todas sus escenas y en todos sus frentes. Soy demasiado afortunado de que a lo largo de mi carrera como periodista de videojuegos, pues Pokémon ha sido ha estado siempre ahí”, agrega Juanem.

Lee también Muere Rachael Lillis, actriz de doblaje que interpretaba a Misty y Jessie en "Pokémon"