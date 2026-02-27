Nueva York.- Las acciones de Netflix subieron un 9% este viernes luego de que la plataforma de "'streaming" se retirara de la batalla por comprar Warner Bros. Discovery (WBD) y tras la decisión de la junta de accionistas que se inclinó por la nueva oferta presentada esta semana por su rival en esta puja, Paramount Skydance (PSKY).

A la apertura de Wall Street, los títulos superaban los 92 dólares tras iniciar la jornada bursátil con subidas como las que ha registrado mientras esperaba la respuesta de WBD.

Por su parte, las acciones de Paramount Skydance avanzaban un 5.08% y las de Warner caían un 2%.

Netflix anunció el jueves que "declinó aumentar su oferta por Warner Bros.", tras haber recibido una notificación de WBD "indicando que su junta directiva determinó que la última propuesta de PSKY constituye una 'propuesta superior' según los términos del acuerdo de fusión vigente" entre ambas compañías, indicó en un comunicado la empresa codirigida por Ted Sarandos.

Aunque la transacción negociada el pasado diciembre entre Netflix y Warner Bros "había generado valor para los accionistas, con un camino claro hacia la aprobación regulatoria", el precio requerido para igualar la última oferta de PSKY "ya no es financieramente atractivo", agregó el gigante del entretenimiento.

La oferta presentada por PSKY esta semana incluye el pago de 31 dólares por acción en efectivo, frente a los 30 dólares planteados anteriormente, así como un pago adicional de 0.25 dólares por acción por trimestre a partir del 30 de septiembre de 2026 si la operación no se ha cerrado para entonces.

Paramount quiso contrarrestar al acuerdo preliminar de Netflix y Warner alcanzado el pasado diciembre para adquirir los estudios y los negocios de transmisión en directo o "streaming" de WBD por 27.75 dólares por acción, valorando esos activos en unos 72 mil millones de dólares, con un valor empresarial total cercano a los 82 mil 700 millones.

