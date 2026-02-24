Más Información

Un altar y tratamiento renal; el refugio de “El Mencho” del CJNG, por dentro

Un altar y tratamiento renal; el refugio de “El Mencho” del CJNG, por dentro

"Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; mas a ti no llegará"; el irónico Salmo bíblico hallado en el refugio de "El Mencho"

"Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; mas a ti no llegará"; el irónico Salmo bíblico hallado en el refugio de "El Mencho"

Las lujosas fincas del crimen organizado; así era la guarida estilo rústico de “La Barbie” en Lerma, cerca de La Marquesa

Las lujosas fincas del crimen organizado; así era la guarida estilo rústico de “La Barbie” en Lerma, cerca de La Marquesa

Sheinbaum aplaza un día más presentación de la reforma electoral; será este miércoles por "modificaciones menores"

Sheinbaum aplaza un día más presentación de la reforma electoral; será este miércoles por "modificaciones menores"

La violencia no para en tierra de El Mencho

La violencia no para en tierra de El Mencho

Reportan más incendio de vehículos, mobiliario urbano y comercios en Jalisco; actividad comercial comienza a normalizarse

Reportan más incendio de vehículos, mobiliario urbano y comercios en Jalisco; actividad comercial comienza a normalizarse

(WBD) informó el martes de que ha recibido una nueva propuesta de adquisición de Paramount Skydance, a pesar de que la junta directiva del conglomerado de medios y entretenimiento sigue apoyando una oferta previa de .

había presentado una oferta para adquirir la totalidad de WBD por 108 mil millones de dólares, aunque la compañía la rechazó. Los directivos del conglomerado propietario de han mostrado su preferencia por una oferta de Netflix para hacerse con una parte de la firma por 83 mil millones de dólares.

"Recibimos una propuesta revisada de (Paramount) para adquirir WBD, que estamos analizando en consulta con nuestros asesores financieros y legales", señaló la junta de la compañía en un comunicado.

Lee también

Los directivos de Warner, que no revelaron los detalles de la oferta "revisada" de Paramount, reiteraron el martes a sus accionistas su preferencia por la de Netflix, que se espera que eleve su propuesta ante este nuevo movimiento.

Se aconsejó a los accionistas de WBD que no tomaran ninguna medida con respecto a la oferta pública de adquisición de Paramount Skydance mientras la revisión esté en curso.

La oferta de Netflix excluye de la absorción al sector televisivo tradicional de Warner Bros como CNN y Discovery. Estos, si se llega a materializar la propuesta del gigante del , pasarán a formar una empresa que cotizará en bolsa bajo el nombre de Global Networks.

Lee también

Esta guerra por la adquisición de WBD, que transformará Hollywood y los medios estadounidenses, ha atraído la atención de la .

Donald Trump ya ha dicho que intervendrá en cualquier decisión sobre una eventual fusión, y el de Estados Unidos revisa la propuesta de adquisición por parte de Netflix.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]