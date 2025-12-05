Más Información

Nueva York.- Las caían un 4.26% este viernes tras la apertura de Wall Street, en reacción al anuncio del gigante del streaming de que llegó a un acuerdo para adquirir (WBD), incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max, por 82 mil 700 millones de dólares.

Mientras, las acciones de WBD subían un 3.34%.

La oferta final de Netflix ha sido de 27.75 dólares por acción de WBD, frente a los 24 que había propuesto Paramount, que junto a Comcast eran los tres interesados en la adquisición de Warner Bros. Discovery.

Se espera que la transacción se cierre tras la anunciada separación de Discovery Global, la compañía centrada en la televisión, que englobará a CNN, TNT Sports, Discovery+ y canales en abierto en Europa. Se espera que esta operación se complete en el tercer trimestre de 2026.

