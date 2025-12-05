Más Información

Aplanadora de Morena y aliados avalan Ley de Aguas; va al Ejecutivo

Crece el escándalo; congelan cuentas a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Consejo Mexicano de Negocios presenta 38 proyectos de inversión a Sheinbaum; pide menos trámites y más seguridad

Sheinbaum alista viaje a Washington y primer encuentro con Trump; así han sido sus giras internacionales como Presidenta

Los pasos para entender el Sorteo Final de la FIFA, rumbo al Mundial 2026

Europa busca frenar a cárteles mexicanos

El gigante del streaming Netflix comprará el estudio de cine y televisión Warner Bros Discovery por casi 83 mil millones de dólares, anunciaron ambas empresas este viernes en un comunicado conjunto.

Con la operación, Netflix se hará con un inmenso catálogo de películas y el prestigioso servicio de streaming HBO Max.

Se trata de la mayor adquisición en el sector del entretenimiento desde que Disney compró Fox por 71 mil millones de dólares en 2019.

