El gigante del streaming Netflix comprará el estudio de cine y televisión Warner Bros Discovery por casi 83 mil millones de dólares, anunciaron ambas empresas este viernes en un comunicado conjunto.
Con la operación, Netflix se hará con un inmenso catálogo de películas y el prestigioso servicio de streaming HBO Max.
Se trata de la mayor adquisición en el sector del entretenimiento desde que Disney compró Fox por 71 mil millones de dólares en 2019.
