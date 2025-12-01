Una de las funciones que a muchos usuarios les facilitaba las cosas era el botón de transmisión de contenido de Netflix, el cual le permitía a los usuarios transmitir sus series y películas favoritas desde su celular a la televisión. Sin embargo, dicho botón ha sido eliminado por la plataforma.

Como tal, Netflix no dio a conocer abiertamente sobre la eliminación de este botón pero, a través de su Centro de Ayuda, dieron a conocer la noticia.

En el artículo "No puedo encontrar a opción para transmitir contenido desde la app de Netflix", la plataforma señaló que este botón ya no estaba disponible.

Netflix elimina el botón para transmitir contenido del celular a la TV. Imagen: captura de pantalla

"Netflix ya no permite transmitir contenido desde un dispositivo móvil a la mayoría de las TV o dispositivos de streaming para TV", señaló Netflix. Y agregó que esta función únicamente sigue disponible en dispositivos Chromecast antiguos y televisores compatibles con Google Cast de forma nativa. Aunque, esa opción solo está disponible para suscriptores con planes sin anuncios.

¿Cómo se puede transmitir contenido de mi celular a Netflix?

Como ya mencionamos, esta opción ya es posible. Netflix señaló que para reproducir contenido en Netflix solo se podrá hacer uso del control remoto de la TV o dispositivo de streaming para TV para navegar con Netflix.

Por otro lado, si cuentas con Google Chromecast o Google Cast y un plan sin anuncios en Netflix sí debería aparecer el botón de transmisión de contenido. Si no lo encuentras puede que se deba a que no estás conectado a la misma red wifi que tu Chromecast o la TV que funciona con Google Cast.

Y aunque existe la opción de utilizar tu celular sin actualizar para seguir manteniendo esa función, no es algo que en Tech Bit recomendemos ya que tener un celular sin actualizaciones puede ser perjudicial para tu equipo y podrías exponerlo a actores maliciosos.

Netflix elimina el botón para transmitir contenido del celular a la TV. Imagen: Unsplash

Algunos usuarios ya han reaccionado ante la eliminación de este botón, sobre todo de manera negativa ya que el argumento es que esto complica la experiencia de visualización de contenido, sobre todo en lugares fuera del hogar.

