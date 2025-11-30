Con la llegada de diciembre, muchas personas buscan darle un toque festivo a sus aplicaciones favoritas, y WhatsApp no es la excepción.

Aunque la plataforma de mensajería no cuenta con un “modo Navidad” oficial, existen varios trucos simples para transformar su apariencia y llenarla del espíritu navideño.

Desde cambiar el fondo de chat hasta personalizar el icono de la app, aquí te explicamos cómo lograrlo de forma fácil y segura.

WhatsApp no cuenta con funciones especiales de Navidad, pero sí permite ponerlo a tono con la temática. Foto: Especial

Pasos para activar el "modo Navidad" en WhatsApp

Cambiar el fondo de los chats

Una manera directa de activar el ambiente navideño es ajustando el fondo de los chats.

Pasos:

Abre WhatsApp y ve al menú de los tres puntos. Selecciona "Ajustes", luego "Chats" y "Fondo de pantalla". Elige entre fondos sólidos, fondos claros/oscursos del catálogo oficial, o la opción Mis fotos, donde puedes escoger imágenes navideñas que tengas en tu galería. Aplica el fondo y automáticamente todos los chats tendrán ese nuevo diseño festivo.

También puedes usar imágenes de árboles de Navidad, luces, copos de nieve o cualquier diseño que te inspire la temporada.

Cambiar el fondo del teclado (Android)

El teclado también puede aportar vibraciones navideñas cada vez que escribes. Para esto debes usar Gboard:

Abre los "Ajustes" del teléfono. Entra a "Sistema", luego a "Idiomas y entrada", después a "Teclado virtual" y "Gboard". Ve a "Tema". Selecciona un fondo propio desde la galería o elige uno de los disponibles. Ajusta el brillo y confirma.

Si escoges una imagen navideña para el teclado, verás que la ambientación festiva acompaña todas tus conversaciones.

Cambiar el icono de WhatsApp con Nova Launcher

Para completar la estética navideña, puedes cambiar el ícono de WhatsApp por uno alusivo a la Navidad. Primero tienes que instalar Nova Launcher y después:

Configura Nova Launcher como launcher predeterminado. Mantén presionado el icono de WhatsApp en la pantalla de inicio. Selecciona "Editar". Toca el icono y elige "Galería". Selecciona una imagen navideña (por ejemplo, WhatsApp dentro de un gorrito de Santa). Ajusta el recorte y guarda.

¡Listo! Tu pantalla de inicio tendrá un toque navideño inmediatamente.

Utiliza las "Listas de difusión" para felicitas a tus contactos en WhatsApp. Foto: Especial

Tres extra para poner WhatsApp en "modo Navidad"

Colocar stickers navideños

En la sección de "Stickers", presiona el ícono “+” y busca paquetes temáticos como Santa Claus, renos o adornos. Son perfectos para decorar tus chats.

Usar filtros y efectos navideños en los estados

Para publicar un estados, toma una foto o video y añade emojis, textos o dibujos navideños. Le darán un toque distintivo y muy cálido para tus contactos.

Crea listas de difusión para enviar mensajes navideños

Si quieres felicitar a muchas personas, usa "Listas de difusión" para enviar el mismo mensaje festivo sin necesidad de copiar y pegar en cada chat.

Con estos pasos y trucos podrás transformar tu WhatsApp en una versión totalmente navideña, sin instalar aplicaciones riesgosas ni modificar funciones internas.

