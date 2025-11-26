¡La espera terminó! Por fin, los fanáticos de Stranger Things podrán disfrutar de la última temporada de la emblematica serie de Netflix.

Y como una forma de celebrar su gran estreno, los usuarios de internet se han unido a la tendencia de convertir sus fotos al estilo de Stranger Things, como si estuvieran en el mismo Upside Down.

Si alguna vez te llegaste a preguntar cómo lucirías si fueras un habitante de Hawkins, ahora puedex descubrirlo con ayuda de la inteligencia artificial (IA), especifcamente con Gemini de Google. En Tech Bit te vamos a decir los pasos que debes seguir para lograrlo.

Cómo convertir tu foto al estilo Stranger Things con Gemini. Imagen: captura de pantalla

Paso a paso: cómo crear una foto al estilo Stranger Things

Los pasos que debes seguir para crear una foto al estilo de Stranger Things es muy sencillo. Lo único que necesitas es una foto tuya y tener instalado Gemini en tu celular.

Posteriormente, tendrás que seguir estos pasos:

Abre Gemini en tu celular y da clic sobre "Crear imagen". Para ello, Google utilizará Nano Banana. Toca el botón de "+" que se encuentra en la parte inferior izquierda. Carga tu fotografía, en donde se vea claramente tu rostro. Te recomendamos que elijas fotografías en primer plano, plano medio, así como bien iluminadas y nítidas. Posteriormente necesitarás utilizar alguno de los siguientes prompts qué te pondremos a continuación, con cada uno de ellos obtendrás resultados diferentes.

Prompt 1: Upside Down

"Crea un retrato onírico de mí al estilo de los 80 inspirada en la serie Stranger Things. Haz una fotografía vintage cinematográfica y atmosférica realista en el Upside Down. Estoy en un bosque retorcido y desolado, con árboles cubiertos de enredaderas rojas bioluminiscentes rodeada de árboles secos, estructuras deterioradas y restos esparcidos. Vestuario y apariencia: el peinado es estilo años 80, llevo ropa normal de adolescente de 1987 inspirada en la serie Stranger Things. El cielo es de un tono rojo oscuro y amenazante, y hay esporas flotando en el aire; debe tener nubes turbulentas con un rojo fuerte y un efecto sobrenatural semejante al Upside Down. El camino debe verse húmedo, con texturas ásperas, grietas y ramas secas tiradas. El estilo debe ser gótico y tenebroso, con una paleta de colores dominada por rojos, morados y azules oscuros. Con iluminación lateral azulada que baña todo. Las sombras son profundas y largas. El resplandor rojo del cielo crea reflejos cálidos sobre algunas superficies azules fuerte"

Prompt 2: Casa Byers

"Crea un retrato onírico de mí al estilo de los 80 inspirada en la serie Stranger Things dentro de la casa de Will, con un alfabeto pintado con pintura negra torcida en la pared, y encima de cada letra una serie de luces navideñas de colores con cada bombilla encima de cada letra. Cada luz emite un brillo que insinúa una comunicación sobrenatural. La iluminación es tenue, y hay una sensación de inquietud. Los colores son cálidos pero apagados, con toques vibrantes de las luces."

Prompt 3: Demogorgon

"Crea un retrato onírico de mí al estilo de los 80 inspirada en la serie Stranger Things con una escena de acción cinematográfica, inspirada en los thrillers de los años 80, donde con ropa retro me enfrento a un Demogorgon en un centro comercial abandonado. El monstruo está en primer plano, alto y delgado, cuya cabeza son pétalos rojos, hay 4 pétalos y en el centro parecen dientes, como en la serie, acecha, parcialmente oculto en las sombras. La iluminación proviene de neones rotos y luces de emergencia rojas, creando sombras dramáticas. El ambiente debe ser tenso y lleno de suspense, con un enfoque en los detalles de la moda ochentera y la arquitectura del centro comercial."

Cómo convertir tu foto al estilo Stranger Things con Gemini. Imagen: captura de pantalla

Prompt 4: Hawkins

"Crea un retrato onírico de mí al estilo de los 80 inspirada en la serie Stranger Things, estoy vestida con ropa típica de los años 80, montando una bicicleta BMX. La escena ocurre de noche en un camino rural o zona semiabandonada, rodeada de árboles secos, estructuras deterioradas y restos esparcidos. El ambiente debe estar lleno de niebla azulada, partículas flotando y una atmósfera fría y sobrenatural. La iluminación proviene de tonos azul profundo que bañan todo el entorno, con sombras largas y dramáticas. En el cielo oscuro y nublado, coloca un resplandor rojo intenso con un rayo carmesí descendiendo desde él, creando contraste con la paleta fría del entorno. El cielo debe tener nubes turbulentas y un efecto sobrenatural semejante al Upside Down. El camino debe verse húmedo, con texturas ásperas, grietas y ramas secas tiradas. A los costados incluye restos de estructuras metálicas, objetos rotos y vegetación muerta. Las luces deben ser duras y contrastadas, con reflejos en el pavimento mojado."

Da clic en enviar y espera unos segundos hasta que Gemini procese los resultados.

Con estos pasos obtendrás tus fotografías al estilo Stranger Things en segundos. Recuerda que entre mejor especificados estén los prompts y mejor se vea tu rostro en la fotografía, mejores resultados obtendrás.

