WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea, cuenta con algoritmo cifrado de extremo a extremo, es decir, la comunicación dentro de aplicación solo queda entre los participantes y WhatsApp no puede acceder ni almacenar el contenido.

Sin embargo, las conversaciones se almacenan dentro del celular, por lo que si cambias de equipo no podrás acceder a estas conversaciones a menos que realices una copia de seguridad en la nube (en este caso en Google Drive).

Las conversaciones almacenadas en la nube, se pueden migrar a otro dispositivo en donde se restaurará la última versión de la copia de seguridad. Pero si no existe dicha copia, todas las conversaciones se guardarán de manera loca, es decir, en el celular.

¿Dónde guarda WhatsApp tus conversaciones y cómo encontrarlas? Imagen: Unsplash

Por ello, en Tech Bit te vamos a decir en dónde se guardan las conversaciones de WhatsApp y dónde puedes encontrarlas.

Paso a paso: así puedes encontrar las conversaciones de WhatsApp en tu celular

Para encontrar las conversaciones de WhatsApp que se guardan al interior del celular, debes tener activo algún explorador de archivos, ya sea el que viene integrado en el celular por default o el de Google Files.

En este caso, vamos a explicarte cómo encontrarlo desde Google Files. Primero ingresa a la aplicación y abre la opción de "Almacenamiento interno". Luego ingresa a "Android", después "media" y luego "com.whatsapp".

Te aparecerá la carpeta de WhatsApp y da clic ahí. Posteriormente elige "Databases", ahí encontrarás un listado de archivos, los cuales representan la base de datos de cada uno de los días que se ha creado. Básicamente son las copias de seguridad que se van actualizando cada día hasta pasar al siguiente, estas copias son las que luego se almacenan en la nube.

¿Dónde guarda WhatsApp tus conversaciones y cómo encontrarlas? Imagen: Unsplash

Sin embargo, en esta carpeta solo encontraremos los chats. Si quieres localizar los archivos intercambiados como imágenes, stickers, gifts y más, tendrás que regresar en esa misma carpeta e ingresar a "Media" para encontrar toda esta información que alguna vez te enviaste con tus contactos de WhatsApp.

Con ello, ya tendrás acceso a la información que tienes en la app de mensajería instantánea sin tener una copia de seguridad aparte.

