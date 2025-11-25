Más Información

La quinta temporada de está a punto de estrenarse y todos los fans de la serie van entrado en ambiente para disfrutar la última parte de la historia creada por los hermanos Duffer.

Para hacer el festejo en grande, Meta ha añadido a Instagram nuevas funciones para que las historias parezcan salidas del Upside Down. En te contamos todo lo que tienes que saber.

Prueba la tipografía de Stranger Things en Instagram. Foto: Captura de pantalla
Prueba la tipografía de Stranger Things en Instagram. Foto: Captura de pantalla

¿Cuáles son las funciones de Stranger Things en Instagram?

En vísperas del estreno de la última temporada de , Instagram ha sorprendido a los fanáticos con una tipografía misteriosa, idéntica a la que aparece en la serie protagonizada por Once, Dustin Henderson, Max, Mike Wheeler, Jim Hopper, Billy Hargrove y más.

Para comenzar a utilizarla sólo debes realizar lo siguiente:

  • Abre Instagram.
  • Ve al apartado de historias y toma una foto, vídeo o simplemente utiliza una imagen de la galería.
  • Pulsa el botón para introducir texto y escribir el mensaje.
  • Posteriormente, en el apartado de las tipografías desliza tu dedo hacía la izquierda hasta encontrar la letra “Stranger Things”.
  • Finalmente, selecciona los colores.

Además, Instagram añadió un efecto para darle movimiento al texto cuando se publique la historia. Aquí sólo debes oprimir el botón "pop" y terminar los cambios.

Otras herramientas para personalizar tus historias con Stranger Things

Stickers temáticos

Si quieres llevar tu fanatismo a otro nivel, además de la tipografía, te recomendamos personalizar tus historias con los stickers de Stranger Things.

¿Cómo añadirlos? Al momento de editar tu historia, da clic al ícono "elementos" que se encuentra debajo del ícono de texto.

Posteriormente, escribe “” en el buscador de la parte superior y en seguida encontrarás decenas de imágenes y gifs. Selecciona con tu dedo el que más te guste y acomódalo.

Canciones

En este mismo apartado puedes añadir las cancines oficiales de la serie. Sólo basta con presionar en la etiqueta de música, buscar tu canción favorita de Stranger Things y ajustar el fragmento.

Filtros

Finalmente, regresa al menú principal de las historias de Instagram y coloca el filtro "Hyper" para darle un tono rojizo como el pueblo de Hawkins. Todo lo que tienes que hacer es:

  • Sobre la historia, desliza tu dedo hacia la derecha.
  • Configura el estilo Hyper.
  • Si lo prefieres, también puedes ir al buscador de filtros que aparece cuando vas a capturar directamente una fotografía. Desliza tu dedo hacia la derecha hasta encontrar el ícono de una lupa; luego escribe "Stranger Things" y selecciona el que más te guste.
Es posible añadir música y stickers para personalizar la historia. Foto: Captura de pantalla
Es posible añadir música y stickers para personalizar la historia. Foto: Captura de pantalla

¡Listo! Recuerda el volumen 1 de la quita temporada de se estrenará mañana 26 de noviembre, y el segundo el 25 de diciembre. La parte final se lanzará el 31 del mismo mes.

