Este viernes, Adam Mosseri, líder de Instagram, anunció a través de su cuenta de Instagram que se ha implementado una nueva función en la aplicación de Meta, la cual le permite a los usuarios volver a atrás y ver los Reels vistos anteriormente.

Con el nombre de "Historial de reproducciones", los usuarios podrán regresar a aquellos videos que quizá no hayan acabado de ver o no hayan podido guardar cuando les apareció en su aplicación.

"¿Alguna vez has intentado recuperar un Reel que viste en Instagram y no lo encuentras? Bueno, hay una nueva función que debería ayudarte", explica Mosseri en su post de Instagram.

Leer también ¿Qué es el modo Halloween de Alexa y cómo activarlo?

¿Cómo usar el "Historial de reproducciones" de Instagram?

Usar esta función es muy fácil, solo debes seguir estos pasos:

Ingresa a Instagram y después a tu perfil. Da clic en los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha para abrir "Configuración y privacidad". Posteriormente, da clic en "Tu actividad" y busca "Ver historial".

Ahí te aparecerán todos los videos que has visto en la aplicación anteriormente y puedes reproducirlos. El historial puedes ordenarlos por fecha, última semana o mes, también puedes asignar un rango específico.

Ya puedes ver los Reels que viste antes en Instagram: así funciona. Imagen: captura de pantalla

Incluso, si así lo deseas, puedes eliminar Reels de tu historial de reproducciones. Para ello, debes dar clic en "Seleccionar", elegir el video o los videos que deseas borrar y una vez elegidos tocar el botón de "Eliminar".

De acuerdo con Instagram, esta función fue muy solicitada por los usuarios de la plataforma pues simplifica la búsqueda de videos perdidos y recurrir fácilmente al historial de reproducciones.

Recordemos que su rival, TikTok ya ofrecía esta opción desde hace algún tiempo, aunque la nueva que está ofreciendo Instagram se visualiza de una forma más flexible.

Leer también Empodérate ante la inteligencia artificial: estrategia de autocuidado

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters