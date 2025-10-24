Alexa, el asistente virtual de Amazon, cuenta con varias funcionalidades para que los usuarios puedan interactuar con su bocina.

Uno de ellos es el "modo Halloween", el cual convierte al asistente en un narrador de historias y leyendas de terror.

En Tech Bit, te contamos cómo funciona y el paso a paso para activarlo.

¿Qué es el modo Halloween de Alexa y cómo activarlo? Imagen: Unsplash

Paso a paso: cómo activar el modo Halloween de Alexa

En esta temporada spooky, puedes divertirte con Alexa, la cual se adapta a las fiestas que llegarán próximamente. Su modo Halloween es ideal para celebrar la Noche de Brujas con tus amigos y familiares.

Cuando dices "Alexa, activa el modo Halloween", el asistente reproducirá canciones típicas y si las luces inteligentes de tu casa están conectadas a Alexa, estas se activarán en rojo, naranja o morado. De hecho, también puede contarte historias de terror para esparcir el miedo en tu fiesta.

Por otro lado, también puedes pedirle a Alexa recomendaciones de películas de terror para maratonear en casa.

Celebra Halloweeen con Alexa de una manera especial. Foto: Imagen generada con IA

Otros comandos de Alexa para Halloween

Alexa cuenta con otros modos que puedes poner a prueba para disfrutar la temporada más escalofriante.

“Modo bruja”: Alexa adopta la voz y actitud de una hechicera, lanzando un hechizo mágico.

adopta la voz y actitud de una hechicera, lanzando un hechizo mágico. “ Alexa , mi casa me da miedo”: La asistente te sorprenderá con un susto para hacerte reír.

, mi casa me da miedo”: La asistente te sorprenderá con un susto para hacerte reír. “ Alexa , abre casa embrujada”: Un juego de audio interactivo donde Alexa te guía por un recorrido fantasmal.

, abre casa embrujada”: Un juego de audio interactivo donde te guía por un recorrido fantasmal. “ Alexa , cuéntame una historia de terror”: Desde La Llorona hasta El Jinete sin Cabeza, Alexa narrará leyendas clásicas del miedo.

, cuéntame una historia de terror”: Desde La Llorona hasta El Jinete sin Cabeza, narrará leyendas clásicas del miedo. “Alexa, asústame”: Prepárate para escuchar su risa siniestra y estremecedora.

Con estos modos, Alexa se suma a la celebración de Halloween, ofreciendo una experiencia aterradora y emocionante para los fanáticos del miedo.

