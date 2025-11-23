WhatsApp permite a los usuarios comunicarse de manera segura con personas de otros países. Para esto, sólo se necesita registrar el número del contacto en la misma aplicación.

Hacerlo no es complicado, pero se necesita utilizar formato específico para introducir la clave LADA. Si quieres conocer el procedimiento completo, en Techbit te lo explicamos.

Para que chatear con números de otros países en WhatsApp necesitas la clave LADA. Foto: Especial

Leer también Roblox pedirá selfies para verificar la edad de los usuarios

¿Cómo añadir un número del extranjero a WhatsApp?

Recuerda que debes tener precaución con los contactos que guardas en WhatsApp, especialmente si son de otro país. Nunca agregues a personas desconocidas y siempre verifica que sus números sean auténticos, que no tengan reportes de estafas o extorsiones.

En el caso de un familiar que se mudó al extranjero, un amigo que se fue a estudiar o una persona de confianza que salió de vacaciones, sí vale la pena guardar sus números para no perder la comunicación. Lo único que necesitas es la clave LADA.

Una vez que tengas los dígitos completos, sigue estos pasos:

Entra a WhatsApp y da clic en el botón verde con el signo “+”, que se encuentra en la parte inferior derecha.

y da clic en el botón verde con el signo “+”, que se encuentra en la parte inferior derecha. Oprime “Nuevo contacto”.

Introduce el nombre, apellido (opcional), la clave LADA (que se indica con el campo "país") y el resto del número.

Pon especial atención a la clave LADA, pues cuando oprimas el campo aparecerá una lista completa de todas las existentes en el mundo. Escribe la correcta.

Si quieres que el contacto se guarde de manera automática en la agenda del celular, activa el botón “Sincronizar contacto con el teléfono”.

Finalmente, presiona “Guardar”.

Para comenzar a chatear, ve a la ventana principal de la app y en la barra de búsqueda introduce su nombre.

Revisa bien la clave LADA del número del extranjero para poder chatear con tu contacto. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo guardar un número del extranjero en tu celular?

Aunque el método anterior es el más sencillo porque se vincula directamente con WhatsApp, la segunda opción es guardar el número del extranjero directamente en el celular.

La ventaja con este procedimiento es que se puede sincronizar con tu correo electrónico, lo que te ayudará en caso de perder tu dispositivo o cuando cambies de celular y necesites transferir toda tu información.

Entra a la app “Contactos” de tu celular.

Oprime “Crear contacto” o “Contacto nuevo”.

Llena los campos con el nombre y número, introduciendo la clave LADA en el signo “+”.

Selecciona “Guardar”.

Ve a WhatsApp y confirma que el número se haya guardado desde la barra de búsqueda.

se haya guardado desde la barra de búsqueda. Selecciónalo y empieza la conversación.

Si un número de otro país te llega a contactar, no contestes ni sus mensajes ni sus llamadas sin saber de dónde procede o si tiene antecedentes de estafas. Esto lo puedes saber en sitios como Tellows, QuiénHabla o incluso desde el mismo identificador del dispisitivo.

Leer también Qué incluye el nuevo servicio Suscripciones Premium de Roku México

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters