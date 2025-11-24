Más Información

renueva su servicio de mensajería con una función para las personas que disfrutan compartir mensajes breves. Y lo mejor es que ya ha empezado a aparecer tanto en iOS como en Android tras su última actualización.

De acuerdo con el blog de la app, el objetivo de esta nueva herramienta es mejorar el flujo de comunicación mediante notas, muy al estilo de .

Si quieres saber cómo utilizarla, aquí te compartimos los detalles.

Por el momento, las notas de WhatsApp solo admiten texto. Foto: WhatsApp
Por el momento, las notas de WhatsApp solo admiten texto. Foto: WhatsApp

¿Cómo funcionan las "notas" de WhatsApp?

WhatsApp ha relanzado una función conocida como “Info”, con la que se pueden escribir recados breves para que las personas compartan pensamientos instantáneos, sin revelar demasiados detalles y que al mismo tiempo sean atractivos.

Dicha , a la que se le está apodando "Notas" por su semejanza con las de Instagram, sólo admite texto. En cambio, la de la app de la camarita permite compartir música, la ubicación y hasta ponerla colores a la burbuja.

Otro dato curioso es que esta herramienta ya existía desde los inicios de WhatsApp; de hecho, fue su primera función. “Hoy volvemos a presentar y mejoramos 'Info' para que sea más visible, actual y fácil de usar”, señalan en su blog.

¿Qué mejoras presenta? Pues ahora los usuarios pueden seleccionar los contactos que desean que vean su "nota" en WhatsApp, de la misma manera en que funcionan los estados.

Además, se puede configurar su duración, ya sea un par de horas o máximo 2 días. En la configuración predeterminada, desaparecen después de 24 horas.

La única desventaja es que las "notas" tienen una capacidad de 50 caracteres, por lo que no se puede compartir ideas extensas.

Las "notas" de WhatsApp permiten compartir tus ideas durante un tiempo determinado. Foto: Captura de pantalla
Las "notas" de WhatsApp permiten compartir tus ideas durante un tiempo determinado. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo compartir una "nota" en WhatsApp?

Utilizar esta función renovada de no es complicado. A continuación, te explicamos cómo subir tu primera:

  • Entra a WhatsApp y ve a "Ajustes".
  • Da clic en el apartado donde aparece tu foto de perfil y selecciona “Info”.
  • Escribe tu pensamiento breve y puedes incluir emojis si lo prefieres.
  • Selecciona las personas que pueden ver tu nota, dentro del apartado “Mis contactos”.
  • Finalmente, en “Duración” establece el tiempo de visualización de la "nota". ¡Listo!

Recuerda que los contactos que tienen acceso a a las "notas" de WhatsApp también pueden responderla. Pero si tú eres quien quiere ver las "notas" de otras personas, sólo debes apretar la burbuja que aparece en su foto de perfil.

Importante: si aún no te aparece la función, recuerda que llegará de manera gradual a todos los dispositivos iOS y Android.

