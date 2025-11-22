En Internet, nuestros bienes más valiosos son los datos personales y por eso mismo los ciberdelincuentes tratan de robar cuentas bancarias, de redes sociales o tomar el control del hardware de un dispositivo, como la cámara.

Para lograrlo, recurren a diversas estrategias, entre las que se influye la infección del teléfono con un malware o spyware. Sin embargo, es posible protegerte y aquí te decimos cómo.

Los ciberdelincuentes pueden infectar un celular para tomar el control de su cámara. Foto: Pixabay

¿Qué virus te puede espiar por la cámara del celular?

Se le llama malware a cualquier tipo de software malicioso, donde también se contemplan los troyanos y el spyware. De acuerdo con la empresa de ciberseguridad IBM, los ciberdelincuentes los utilizan para:

Tomar como rehenes a dispositivos.

Robar datos

Acceder a redes empresariales.

Ingresar de manera no autorizada a datos o archivos confidenciales

Robar credenciales de inicio de sesión

Espiar por la cámara o micrófono.

En particular, un spyware puede infectar un dispositivo y recopilar de manera secreta la información que almacena. Posteriormente, la transmite al hacker.

Uno de sus tipos más comunes es el keylogger, mismo que registra las pulsaciones de las teclas para que los ciberdelincuentes puedan obtener sus datos de usuario, contraseñas, números bancarios, etcétera.

Y recientemente, la empresa de antivirus Kaspersky descubrió un malware llamado “Luna Spy”. Se propagaba a través de aplicaciones de mensajería y podía iniciar grabaciones no autorizadas desde la cámara y micrófono, del celular, así como grabar la pantalla.

El malware “Luna Spy” puede acceder a la cámara del celular y hasta hacer grabaciones de pantalla. Foto: Unsplash

¿Cómo saber si te espían por la cámara del celular?

Presta atención a estas señales que te advierten sobre un espionaje por la cámara del celular:

El indicador de la cámara permanece activo y no parpadea.

El dispositivo funciona más lento de lo normal.

El dispositivo se bloquea con frecuencia.

Se abren muchas ventanas emergentes cuando navegas por Internet.

En la barra de tareas aparecen íconos nuevos.

Las búsquedas en el navegador se redirigen a un lugar diferente.

Siempre procura utilizar un antivirus en tu dispositivo, lo que te permite detectas amenazas de un malware o spyware.

Y como truco casero, puedes optar por tapar la cámara del celular con un poco de cinta adhesiva e incluso ya se venden fundas que tapan tanto la frontal como la trasera.

