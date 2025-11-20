Más Información

En esta época cuando ya comienzan las fiestas de fin de año, es importante mantener tu seguridad dentro de casa si serás anfitrión. Y no estamos hablando de que resguardes tus cosas, sino que protejas tu red wifi.

En te vamos a explicar cómo puedes crear una red wifi para invitados. Con ello, evitarás darle tus credenciales reales de wifi a la persona que desee conectarse, además que podrá desconectarlo cuando quieras para evitar que siga usando tu red.

Paso a paso: cómo crear una red wifi para invitados. Foto: Unsplash
Así puedes crear una red wifi para invitados

Aunque el proceso de implementar una red wifi para invitados puede ser diferente en función del router, existen algunos pasos comunes que puede seguir.

Lo primero que debes hacer es acceder a la configuración de tu router escribiendo las IPs 192.168.1.1 o 192.168.0.1 (habitualmente son estas) en tu navegador. Después da Enter.

Una vez en el menú de administración, hay que dirigirse a la sección de conexiones inalámbricas o "Wireless". En los menús puede aparecer como "Red de Invitados", "WiFi para invitados" o "Guest Network". Al acceder tendrás que brindar algunos datos como nombre (SSID) que se encuentra en la parte trasera de tu router y una contraseña segura. Recuerda que esta debe ser diferente a la contraseña principal que tienes en tu red.

Paso a paso: cómo crear una red wifi para invitados. Imagen: Unsplash
Una vez que hayas seleccionado un nombre y la contraseña, acepta el proceso y con ello ya tendrás una red de invitados creada. Esta información es la que le tendrás que compartir a tus visitantes para que se conecten a la red.

Debes saber que algunos operadores te permitan realizar esta acción desde su aplicación móvil y será mucho más fácil el proceso ya que todo lo podrás realizar desde tu celular. O también, puede que esta opción no esté disponible, por lo que tendrás que llamar a tu operador para hacer la aclaración.

