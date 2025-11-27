Si eres de las personas que utiliza WhatsApp como principal vía de comunicación, ya sea para realizar actividades en su día a día o para asuntos del trabajo, entonces tienes que saber que el próximo mes algunos dispositivos dejarán de ser compatibles.

Esta no es una medida nueva en la aplicación de Meta, sino que de manera periódica se implementa para que los sistemas operativos puedan soportar las actualizaciones y también reciban los parches de seguridad.

¿Te preocupa que tu celular pueda perder WhatsApp? Revisa la lista de los modelos en los que dejará de funcionar este diciembre de 2025.

WhatsApp envía una alerta antes de dejar de funcionar en un celular incompatible. Foto: Unsplash

Leer también Coatlicue y las supercomputadoras mexicanas que sorprenden al mundo

¿Por qué WhatsApp deja de funcionar en ciertos celulares?

WhatsApp revisa cuáles son los dispositivos con software más antiguo y que tienen el menor número de usuarios para determinar si se admiten o no. Este no es un simple capricho de la aplicación, sino una respuesta a la modernización constante de los smartphones y su software.

Cuando un celular tiene un software obsoleto, no puede recibir las actualizaciones y mucho menos las nuevas funciones de la app. Otra consecuencia es que disminuye su rendimiento, ralentizándolo o produciendo fallas como apagones inesperados.

Pero el mayor riesgo es que el dispositivo quedan expuestos a virus, malware y otro tipo de ataques que vulneran la privacidad de los datos que almacena.

Sin embargo, en su mismo Centro de Ayuda, la aplicación especifica que “antes de dejar de admitir tu sistema operativo, recibirás una notificación en WhatsApp y se te recordará varias veces que debes actualizarlo”, ello para no dejar incomunicados a los usuarios.

No ignores la alerta; cuando la recibas, actualiza el software para verificar si tu equipo no es tan antiguo. O si lo prefieres, puedes revisar directamente su versión en el apartado “Acerca del dispositivo” en Android e “Información” para iPhone.

Prueba actualizar el software de tu celular para seguir utilizando WhatsApp. Foto: Unsplash

Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp en diciembre

Actualmente, los sistemas operativos compatibles con WhatsApp son Android OS 5.0 y versiones posteriores, así como iPhone con iOS 15.1 y versiones posteriores.

Tomando en cuenta la anterior información, los modelos que ya no podrán utilizarlo el siguiente mes son:

iPhone 5, 5c y 5s

iPhone 6 y 6 Plus

Samsung Galaxy J2

LG V10

LG G3

Motorola Moto G

HTC One M8

Sony Xperia Z3

Sony Xperia Z2

¿Tu celular se encuentra en la lista? Lo ideal es contar con un modelo más reciente para que reciba las actualizaciones y ejecute todas las funciones de WhatsApp. Pero si no está en tus posibilidades, recuerda aún puedes utilizar la versión escritorio o de navegador, aunque no ofrecen las mismas ventajas que la app.

Leer también Cómo convertir tu foto al estilo Stranger Things con Gemini

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters